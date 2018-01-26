КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. США настроены на более тесное сотрудничество с Государственной пограничной службой Украины, в частности, в подготовке персонала, сообщила в пятницу пресс-служба украинского погранведомства по итогам встречи с делегацией отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине.

Ранее в Киеве заявили, что США за три года потратили более 600 миллионов долларов на подготовку военных и материально-техническую помощь украинской армии. В августе 2017 года Госпогранслужба Украины заявила о завершении подготовки мобильных подразделений личного состава по программе приграничного патруля США "ВОRTAC".

По сообщению пресс-службы, в четверг состоялась встреча директора департамента личного состава генерал-майора Николая Маланчия с делегацией США на Украине во главе с начальником мультинациональной учебной группы на Украине Деннисом Дели.

"Представители посольства США в Украине выразили заинтересованность в налаживании более тесного сотрудничества с администрацией осударственной пограничной службы Украины, в частности в аспекте подготовки персонала. Кроме того, во внимание украинской стороны была предоставлена краткая информация о планах проведения на Украине многонациональных учений Rapid Trident 2018", — говорится в сообщении ведомства.