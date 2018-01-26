В Турции заявили о готовности вести антитеррористические операции в Ираке

АНКАРА, 26 янв — РИА Новости. Анкара не намерена ограничиться операцией в сирийском Африне и в случае угроз своей безопасности будет бороться с ними в сирийском Манбидже, на востоке от Евфрата, а также в иракских регионах Синджар и Кандиль, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы будем в Сирии до тех пор, пока не покончим с терроризмом, пока он не истощится, а потом передадим эти территории их настоящим хозяевам. Призывы ограничить операцию Африном для нас не имеют силы. Откуда бы террористическая угроза ни исходила — будь то Синджар, Кандиль, Манбидж, восток Евфрата — мы будем бороться и уничтожим ее", — сказал Чавушоглу, выступая в Анталье. Трансляцию вел телеканал NTV.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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