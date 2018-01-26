Лидер Нации Ислама Луи Фаррахан выступает во время ежегодного съезда в Объединенном центре в Чикаго

Лидер Нации Ислама Луи Фаррахан выступает во время ежегодного съезда в Объединенном центре в Чикаго

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Сети появилось сделанное в 2005 году фото Барака Обамы с Луисом Фарраханом, лидером радикальной организации "Нация ислама", которого часто обвиняли в расизме и антисемитизме. Об этом сообщает издание North Star News Today.

Put another way, Obama met with Farrakhan at a Congressional Black Caucus meeting in 2005, and not a single person in attendance leaked that information until now. https://t.co/MytQ1PsuAm pic.twitter.com/aMLoKDmdc1 — Jim Geraghty (@jimgeraghty) January 25, 2018

​Снимок сделал известный фотограф Аския Мухаммад, который не стал публиковать его, опасаясь за политическую карьеру Обамы — в то время сенатора от Иллинойса.

"Я отказался тогда от снимка и поклялся сохранить тайну, — заявил Мухаммад. — И после того как его кандидатура была подтверждена, затем до инаугурации, а потом и все восемь лет его президентства фото было скрыто".

Фотограф пояснил, что не публиковать снимок его попросили представители фракции чернокожих в Конгрессе. В интервью порталу Trice Edney News Wire он заверил, что фото могло существенно повлиять на исход выборов 2008 года.