Расследовавший отдых Порошенко на Мальдивах журналист пожаловался на угрозы

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Журналист украинской передачи "Схемы", которая обнародовала детали отдыха президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах, Михаил Ткач сообщил, что после выхода в эфир ему угрожали.
"Сегодня — неделя, как мы в программе "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали расследование "Мr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента". За эту неделю мне пытались взломать почту, мессенджеры, присылали фейковые письма с фейковыми платежами, предупреждали "по тебе работают". Была развернута кампания по дискредитации провластной армией ботов",- написал Ткач на своей странице в Facebook в пятницу.
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган посоветовала Ткачу написать заявление на имя генпрокурора Юрия Луценко.
"Обращаюсь к журналисту программы "Схемы" Михаилу Ткачу с предложением написать заявление на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко в связи с изложенными им фактам в сети Facebook о давлении, которое он связывает с выходом расследования "Мr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента",- написала Сарган на своей странице в Facebook в пятницу, попросила журналиста предоставить факты давления на него.
Ранее глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков оценил уровень свободы слова в стране "на пять с плюсом". При этом украинский Институт массовой информации заявил приблизительно о 300 случаях нарушения прав свобода слова в 2017 году на Украине. Кроме того, согласно всемирному отчету 2018 года международной правозащитной организации Human Rights Watch, украинская власть ограничила права СМИ в стране.