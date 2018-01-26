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В мире

Расследовавший отдых Порошенко на Мальдивах журналист пожаловался на угрозы

Сюжет:
Ситуация на Украине. Январь 2018 (304)
17:4026.01.2018
(обновлено: 17:41 26.01.2018)
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© Fotolia / .shockЗакат на Мальдивах. Архивное фотоЗакат на Мальдивах. Архивное фото
© Fotolia / .shock

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Журналист украинской передачи "Схемы", которая обнародовала детали отдыха президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах, Михаил Ткач сообщил, что после выхода в эфир ему угрожали.

Президент Украины Петр Порошенко и избранный глава партии Солидарность, Юрий Луценко на съезде в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Ранее украинская передача "Схемы" опубликовала расследование о том, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. По данным журналистов, отдых ему обошелся по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Также уточнялось, что президент отдыхал под именем Mr. Petro Incognito. При этом отмечается, что администрация президента факт отпуска Порошенко на Мальдивах журналистам после официального запроса подтвердила, но детали не уточнила.

"Сегодня — неделя, как мы в программе "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали расследование "Мr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента". За эту неделю мне пытались взломать почту, мессенджеры, присылали фейковые письма с фейковыми платежами, предупреждали "по тебе работают". Была развернута кампания по дискредитации провластной армией ботов",- написал Ткач на своей странице в Facebook в пятницу.

Человекоподобный робот София. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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При этом журналист подчеркнул, что редакция передачи до сих пор не получила ответ от президента Украины на официальный запрос о том, сколько Порошенко потратил на отпуск на Мальдивах, кто его оплачивал, кто летал вместе с президентом.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган посоветовала Ткачу написать заявление на имя генпрокурора Юрия Луценко.

"Обращаюсь к журналисту программы "Схемы" Михаилу Ткачу с предложением написать заявление на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко в связи с изложенными им фактам в сети Facebook о давлении, которое он связывает с выходом расследования "Мr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента",- написала Сарган на своей странице в Facebook в пятницу, попросила журналиста предоставить факты давления на него.

Выступление президента Украины Петра Порошенко по случаю Дня дипломатической службы
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
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"Генеральный прокурор Украины готов зарегистрировать уголовное производство для проведения следственных действий по данному факту",- подчеркнула она.

Ранее глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков оценил уровень свободы слова в стране "на пять с плюсом". При этом украинский Институт массовой информации заявил приблизительно о 300 случаях нарушения прав свобода слова в 2017 году на Украине. Кроме того, согласно всемирному отчету 2018 года международной правозащитной организации Human Rights Watch, украинская власть ограничила права СМИ в стране.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Псакодав обыкновенный
«Глава МВД Украины оценил уровень свободы слова в стране "на пять с плюсом"»....вот такие вот 5+ по-украински.
17:49
26.01.2018
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