В Польше приняли закон о запрете бандеровской идеологии

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сейм Польши принял поправку к закону об Институте национальной памяти, которая вводит уголовную ответственность за отрицание преступления украинских националистов. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

За принятие законопроекта проголосовали 279 из 414 депутатов. Инициатором выступила официально не зарегистрированная политическая партия Kukiz`15. Документ предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет за отрицание Волынской резни, преступлений украинских националистов и публичное одобрение бандеровской идеологии.

Закон также дополнили определением этих преступлений. К ним относятся "действия, совершенные украинскими националистами в 1925–1950 годах, заключающиеся в применении силы, террора или других форм нарушения прав человека против <…> народа, в частности народа польского". Кроме того, преступлением назван геноцид евреев и поляков на территории Волыни.

Поправки внесли в сейм более года назад, голосование по ним должно было состояться в ноябре 2017 года. Однако рассмотрение отложили, предположительно, из-за нежелания осложнять отношения с Киевом в преддверии визита президента Польши на Украину.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются в первую очередь вопросов интерпретации истории. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к местам польской памяти на Украине.

Ранее сейм признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, как считают в Варшаве, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945 годах.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.