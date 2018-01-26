В Польше приняли закон о запрете бандеровской идеологии

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сейм Польши принял поправку к закону об Институте национальной памяти, которая вводит уголовную ответственность за отрицание преступления украинских националистов. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.
Закон также дополнили определением этих преступлений. К ним относятся "действия, совершенные украинскими националистами в 1925–1950 годах, заключающиеся в применении силы, террора или других форм нарушения прав человека против <…> народа, в частности народа польского". Кроме того, преступлением назван геноцид евреев и поляков на территории Волыни.
Поправки внесли в сейм более года назад, голосование по ним должно было состояться в ноябре 2017 года. Однако рассмотрение отложили, предположительно, из-за нежелания осложнять отношения с Киевом в преддверии визита президента Польши на Украину.
Ранее сейм признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, как считают в Варшаве, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945 годах.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.