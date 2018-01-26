На Украине предложили переименовать Днепропетровскую область

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Петиция о переименовании Днепропетровской области в Сечеславскую зарегистрирована на сайте президента Украины Петра Порошенко.

В 2016 году Днепропетровск был переименован в город Днепр в рамках процесса декоммунизации. Область по-прежнему называется Днепропетровской. Названия областей закреплены в Конституции Украины, для переименования области необходимо внести поправки в основной закон.

Автор петиции считает, что название области должно быть изменено, поскольку содержит упоминание о советском государственном деятеле Григории Петровском. В тексте петиции говорится, что переименование Днепропетровской области в Сечеславскую подчеркнет ее историческое значение: "на территории области существовали все главные казацкие Сечи".

Петиция зарегистрирована 24 января, ее поддержали 346 человек. Чтобы президент Украины рассмотрел размещенную на его сайте петицию, за нее должны проголосовать не менее 25 тысяч человек в течение 90 дней со дня регистрации.

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.