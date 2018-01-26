КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Апелляционный суд Киева запретил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили выходить из дома по ночам, передает корреспондент РИА Новости.
Мера пресечения действует с 22:00 до 07:00 по местному времени (23:00 — 08:00 мск).
Таким образом апелляционная инстанция признала незаконным отказ Печерского районного суда отправить Саакашвили под домашний арест и частично удовлетворила жалобу Генпрокуратуры, которая настаивала на круглосуточном аресте.
Саакашвили назвал это решение попыткой помешать его политической деятельности.
"Ни одни потуги, чтобы ограничить меня в передвижении, в общении с людьми, запереть меня дома, ограничить меня в своих действиях у них не сработают <…>. В ближайшее время мы будем объявлять о проведении маршей за импичмент", — отметил бывший губернатор.
По его словам, он проведет переговоры с другими политическими силами об объединении ради отстранения Петра Порошенко от власти.
Содействие участникам преступных организаций
Политику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Пятого декабря силовики попытались задержать бывшего губернатора, но сторонники Саакашвили освободили его. Поместить экс-президента Грузии в изолятор удалось только 8 декабря, однако суд отпустил его.