КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Апелляционный суд Киева запретил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили выходить из дома по ночам, передает корреспондент РИА Новости.

Мера пресечения действует с 22:00 до 07:00 по местному времени (23:00 — 08:00 мск).

Таким образом апелляционная инстанция признала незаконным отказ Печерского районного суда отправить Саакашвили под домашний арест и частично удовлетворила жалобу Генпрокуратуры, которая настаивала на круглосуточном аресте.

Саакашвили назвал это решение попыткой помешать его политической деятельности.

"Ни одни потуги, чтобы ограничить меня в передвижении, в общении с людьми, запереть меня дома, ограничить меня в своих действиях у них не сработают <…>. В ближайшее время мы будем объявлять о проведении маршей за импичмент", — отметил бывший губернатор.

По его словам, он проведет переговоры с другими политическими силами об объединении ради отстранения Петра Порошенко от власти.

Содействие участникам преступных организаций

Саакашвили проходит по делу о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. По версии следствия, организованные им акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича и направлены на захват государственной власти. Речь идет о получении суммы в 500 тысяч долларов.

Политику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Пятого декабря силовики попытались задержать бывшего губернатора, но сторонники Саакашвили освободили его. Поместить экс-президента Грузии в изолятор удалось только 8 декабря, однако суд отпустил его.