В случае ареста Саакашвили намерен собирать людей на митинги из дома

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в пятницу, что в случае принятия судом решения о его домашнем аресте продолжит из своей съемной квартиры в Киеве собирать людей на митинги против политики властей Украины.

В пятницу Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение жалобы генпрокуратуры страны на отказ суда избирать для Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по делу о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

"Если этот суд ангажированный примет решение о моем аресте, это не остановит наши следующие действия. А наши следующие действия — я буду действовать из моей съемной квартиры и мы будем призывать к массовым акциям, которых они очень боятся, и которые обязательно приведут к тому, что на Украине сменится власть", — заявил Саакашвили журналистам на заседании суда.

Саакашвили с октября минувшего года организовывал митинги в центре Киева, которые были временно приостановлены в связи с новогодними праздниками. Его сторонники заявляли, что митинги планируется вновь начать с 21 января, но акции пока не возобновились.

В рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности в декабре прошлого года правоохранители в течение трех дней предпринимали попытки задержать Саакашвили, сделать это им удалось 8 декабря, но через три дня суд отпустил политика на свободу, отказав прокуратуре в ходатайстве о домашнем аресте. По версии следствия, команда Саакашвили получила около 500 тысяч долларов от окружения экс-президента Украины Виктора Януковича на акции протеста в Киеве, которые были, по мнению прокуратуры, направлены на "захват государственной власти".