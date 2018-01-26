Трамп заявил, что борьба с ИГ* еще не завершена

ДАВОС, 26 янв — РИА Новости. Коалиция во главе с США отвоевала у "Исламского государства"* "почти" 100% ранее захваченных ими территорий, но борьба с террористами должна быть продолжена, заявил на экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп.

"Я рад сообщить, что коалиция по борьбе с ИГ отвоевала почто 100% территорий, когда-то принадлежавших этим убийцам в Ираке и Сирии. Но борьба и работа должна быть продолжена, чтобы сохранить наши достижения", — сказал Трамп.

* Запрещенная в России террористическая организация