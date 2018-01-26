В Чехии начался второй тур президентских выборов

Бывший глава Академии наук страны Иржи Драгош и президент Чехии Милош Земан во время президентских дебатов на телевидении в Праге, Чехия. 23 января 2018 года

Бывший глава Академии наук страны Иржи Драгош и президент Чехии Милош Земан во время президентских дебатов на телевидении в Праге, Чехия. 23 января 2018 года

ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. В Чехии в пятницу начался второй тур президентских выборов, голосование традиционно проходит в течение двух дней – в пятницу с 14.00 (16.00 мск) до 22.00 (24.00 мск), в субботу — с 08.00 (10.00 мск) до 14.00 (16.00 мск), его итоги национальное статуправление планирует подвести к 18.00 (20.00 мск) субботы.

© AP Photo / Petr David Josek Процедура выборов президента Чехии

"Полные результаты первого тура выборов (12-13 января) стали известны к 20.00 (22.00 мск). На сей раз кандидатов уже не девять, а только двое, и подсчеты для участковых комиссий упростятся. Поэтому мы предполагаем, что все основные подсчеты по выборам будут завершены примерно к 18.00 (20.00 мск субботы) ", — говорится в сообщении пресс-службы статуправления.

Во втором туре восемь с половиной миллионов избирателей будут выбирать между двумя кандидатами, показавшими лучшие результаты в первом туре – действующим главой республики Милошем Земаном (38,56% в первом туре) и экс-председателем Академии наук Йиржи Драгошем (26,6%).

Провинция — за Земана, городская элита — за Драгоша



По данным социологов, избирательную базу Земана составляют, в основном, люди старшего возраста, жители сельской местности и маленьких городков, малообразованные и консервативные. Сам Земан против этих данных не возражает, подчеркивая, что выражает интересы "нижних 10 миллионов" (население Чехии — 10,59 миллиона человек), противопоставляя их, как он выражается, "пражскому кафе", то есть "интеллектуалам".

Именно интеллектуальная элита страны, согласно опросам, поддерживает Драгоша. В число его сторонников входят люди высокообразованные, занимающие ведущие позиции в бизнесе и других областях жизни, молодежь и жители крупных городов.

По мнению этих людей, Земан являет собой политика прошлого, ставящего под сомнение евроатлантическую направленность республики, расколовшего своей политикой общество.

Политический опыт против научного



В пользу Земана играет огромный опыт, накопленный им во время работы депутатом Федерального собрания, главой республиканского парламента и премьером. Драгош в политике новичок, он известен лишь в научных кругах как специалист-химик и руководитель Академии наук. Ведущие представители общественности и большинство политиков поддержали его фактически лишь за неимением иного достойного соперника Земану.

После первого тура выборов пятеро из семи проигравших кандидатов призвали своих сторонников голосовать во втором туре за Драгоша, в связи с чем его шансы на итоговую победу значительно возрастают. "Такие подсчеты могли бы настроить нас на оптимистический лад, но я понимаю, что в политике правила арифметики подобным образом не действуют", — заявил Драгош.

Шансы практически равны



Равенство шансов обоих кандидатов на итоговый успех подтверждают последние социологические опросы. В частности, опрос агентств MEDIAN и KANTAR TNS показал, что за Земана во втором туре предполагают проголосовать 45,5% опрошенных, за Драгоша — 45%.

Биографии кандидатов в президенты Чехии

Милош Земан (Miloš Zeman) родился в небольшом городе Колине к востоку от Праги 28 сентября 1944 года. Мать работала учительницей в начальной школе, отец служил на почте. После развода родителей в 1946 году Земан рос с матерью и бабушкой. С отцом он не встречался, тот умер, когда Милошу было 13 лет.

В 1963 году Земан окончил среднюю экономическую школу в Колине. Некоторое время существовала угроза, что Земана отстранят от выпускных экзаменов из-за реферата, в котором он высоко оценил книгу Карела Чапека "Разговоры с Т.Г.Масариком". Положительно вспоминать первого чехословацкого президента в годы социализма было фактически запрещено. История с рефератом закончилась для Земана запретом на поступление в вуз.

В связи с этим Земан вынужден был пойти после школы работать в бухгалтерии завода Tatra Kolin. Заводская практика помогла снятию запрета на вузовское обучение, и Земан поступил в Высшую школу экономики в Праге, которую окончил в 1969 году.

В разгар событий "Пражской весны" 1968 года Земан вступил в компартию, из которой был исключен спустя два года за открытое выражение несогласия с советской оккупацией. В связи с этим последующие 13 лет он смог найти работу лишь в физкультурно-агитационной организации Sportpropag. Затем до 1989 года работал на предприятии Agrodat, где разрабатывал симуляторы моделей различных сельхозсистем. В этот период Земан находился под контролем контрразведки в связи с подготовкой ряда "антисоциалистических" материалов.

В ноябре 1989 года Земан принял активное участие в событиях "бархатной революции", в результате которых в Чехословакии была повержена социалистическая система. В частности, большой успех имело выступление Земана на митинге на Летенской площади в Праге, в котором приняло участие около одного миллиона человек.

В 1990-1993 годах был депутатом Федерального собрания, принимал деятельное участие в разработке новых законов.

В 1992 году вступил в состав возрожденной после "бархатной революции" Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), а спустя год стал ее председателем. Под руководством Земана партия за 4 года прошла путь от 6,53% на парламентских выборах 1992 года до 26,44% в 1996 году. Самому Земану этот успех принес пост главы парламента (1996-1998 годы).

Внеочередные парламентские выборы 1998 года вновь стали успешными для социал-демократов, а Земан возглавил правительство меньшинства, которое просуществовало до 2002 года. Именно в этот период Чехия вступила в состав НАТО (1999 год) и вела активную подготовку к вступления в Евросоюз (2004 год).

В 2001 году Земан отказался от поста председателя ЧСДП, а спустя год, несмотря на победу партии на очередных выборах в парламент, оставил большую политику и удалился жить в своем доме в маленьком городке Нове Весели в Восточной Чехии.

В 2003 году Земан по результатам внутрипартийного референдума стал кандидатом от ЧСДП на пост президента страны. Однако при голосовании депутатов обеих палат парламента он набрал небольшое число голосов, причем против него голосовали многие представители ЧСДП. После этого Земан покинул политику почти на 10 лет, написав в это время книгу "Как я ошибался в социал-демократии".

В 2012 году новая "Партия прав граждан", созданная сторонниками Земана, выдвинула его кандидатом на пост главы республики. В первом туре первых прямых президентских выборов, который состоялся 11-12 января 2013 года, Земан набрал больше всех голосов – 24,21%. Спустя две недели, во втором туре, он победил другого кандидата, экс-главу МИД Карела Шварценберга, набрав 54,8% голосов избирателей, почти на 10% больше, чем соперник. Восьмого марта 2013 года состоялась инаугурация нового президента Чехии Милоша Земана.

Спустя ровно пять лет и один день после этого Земан объявил своим сторонникам, собравшимся на Пражском граде, что вновь выдвигает свою кандидатуру на пост главы республики.

В первом туре президентских выборов, состоявшемся 12-13 января 2018 года, Земан получил 38,56% голосов избирателей, опередив восемь других кандидатов и выйдя во второй тур, где встретится с экс-председателем Академии наук Йиржи Драгошем, набравшем в первом туре 26,6% голосов.

Земан вторично женат — с 1993 года на Иване Беднарчиковой, ныне Земановой. У них есть 24-летняя дочь Катержина, студентка. В первом браке с Бланкой Земановой (1971-1978 годы) родился сын Давид, ныне врач.

Йиржи Драго родился 20 февраля 1949 года в городе Чески Тешин, находящемся на северо-востоке республики, у самой границы с Польшей. Детство провел в городе Яблункове, расположенном в том же регионе. Его отец работал учителем в начальной школе, мать была медсестрой.

После школы Драгош поступил на факультет физической химии в пражском Химико-технологическом институте, который окончил в 1972 году, затем служил в армии. В дальнейшем закончил аспирантуру Института теоретических основ химической технологии, в 1985-1986 годах стажировался в ганноверском университете в ФРГ, а в 1989 году полгода преподавал в университете Сан-Паулу (Бразилия).

В 1992 году Драгош был назначен заместителем директора Института химических процессов Академии наук, а спустя три года стал его директором, сохраняя этот пост до 2003 года. Затем около года работал в этом институте замдиректора по науке.

Драгош является соавтором 14 патентов, опубликовал около 60 работ в международных научных изданиях, является почетным доктором наук ряда зарубежных университетов.

В 2005 году Драгош был избран заместителем председателя Академии наук Чехии, в 2008 году – ее председателем. Этот пост Драгош непрерывно занимал до марта 2017 года. В течение этого срока ему удалось воспрепятствовать давлению со стороны различных политиков, пытавшихся существенно снизить уровень финансирования научных учреждений.

В октябре 2016 года Драгош впервые заявил о том, что предполагает выдвинуть свою кандидатуру на пост главы республики. В марте 2017 года он публично подтвердил это намерение, выступая в доме культуры в родном городе Яблункове на востоке страны.

О своей поддержке Драгоша в борьбе за Пражский град заявили многие видные представители чешской общественности, а также лидеры всех правых партий. После первого тура президентских выборов (12-13 января 2018 года), в котором Драгош занял второе место (26,6% голосов), отстав от действующего президента Милоша Земана (38,56%), пятеро из остальных семи выбывших кандидатов объявили о своей поддержке Драгоша и призвали своих сторонников голосовать за него во втором туре (26-27 января).