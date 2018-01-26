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Мадрид подаст иск из-за выдвижения Пучдемона в руководители женералитета

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (500)
16:1026.01.2018
(обновлено: 16:54 26.01.2018)
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© РИА Новости / Тьерри МонассПерейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. 24 января 2018Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. 24 января 2018
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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МАДРИД, 26 янв – РИА Новости. Правительство Испании подаст иск в Конституционный суд страны в связи с выдвижением Карлеса Пучдемона, находящегося в Бельгии, кандидатом на пост председателя женералитета (правительства) Каталонии.

Площадь в Мадриде. Архивное фото
© Fotolia / Ingo Bartussek
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Такое решение было принято на заседании совета министров в пятницу, сообщила на пресс-конференции вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

Решение было принято, несмотря на заключение Государственного совета, заявившего, что юридических оснований для такого иска нет. Заключение носит рекомендательный характер.

"Правительство приняло решение оспорить в юридическом порядке резолюцию, согласно которой председатель парламента Каталонии предложил депутата Карлеса Пучдемона кандидатом на пост председателя женералитета", — заявила Сантамария. Пучдемон находится в розыске, "это ему препятствует баллотироваться на пост председателя правительства", отметила она.

Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Кандидатуру Пучдемона на пост главы женералитета выдвинула возглавляемая им коалиция "Вместе за Каталонию", на этой неделе спикер парламента Роже Торрен одобрил эту кандидатуру и встретился с Пучдемоном в Бельгии.

"Мы берем на себя юридическую ответственность, поскольку понимаем, что этот человек находится в розыске и не может быть назначен на пост председателя правительства (автономного сообщества – ред.). Мы уважаем юридические советы Государственного совета, но они не являются обязательными к исполнению правительством", — сказала Сантамария.

Она добавила, что задача правительства страны – "защищать конституционный порядок в Каталонии". "Мы это делали до сих пор и будем продолжать делать, чтобы не допустить нарушения закона. Мы должны использовать инструменты, которые есть в наших руках, чтобы никто не избегал правосудия", — заявила вице-премьер Испании.

Каталонские флаги в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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По словам Сантамарии, "первая обязанность Пучдемона, когда он прибудет в Испанию, предстать перед Верховным судом". "Если он этого не сделает добровольно, это сделают государственные силы безопасности, поэтому он не может выдвигаться кандидатом", — пояснила позицию испанских властей вице-премьер.

Иск правительства основывается на статье 161.2 испанской конституции, согласно которой исполнительная власть может обжаловать в КС решения и резолюции, принятые органами автономных сообществ.

Если КС примет к рассмотрению иск правительства, то заседание, на котором будет обсуждаться кандидатура нового председателя каталонского правительства, будет приостановлено до тех пор, пока суд не примет окончательное решение по делу.

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Maeterlinck
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Заседание парламента Каталонии в новом составе, на котором депутаты будут обсуждать кандидатуру нового главы автономного сообщества, должно состояться 30 января. На нем кандидат должен изложить программу и обратиться с просьбой к парламентариям утвердить его кандидатуру. Ранее юристы каталонского парламента обнародовали заключение, согласно которому Пучдемон, находящийся в Брюсселе, не может проходить процедуру утверждения на пост главы каталонского правительства по видеосвязи, так как любой кандидат на этот пост должен присутствовать в зале заседания лично.

Несмотря на то, что первое место на выборах 21 декабря заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135.

При этом три депутата в настоящее время находятся в тюрьме. Еще пятеро, в том числе Пучдемон — за пределами Испании. В отношении них действует национальный ордер на арест.

 

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