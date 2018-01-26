В ДНР заявили, что за неделю из-за обстрелов силовиков погибли два человека

ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Два человека погибли, 11 получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"С 19 по 25 января 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили 11 человек, из которых пять военнослужащих республики… Погибли два человека: один военнослужащий республики, один гражданский", — сказал представитель аппарата омбудсмена.

По данным ведомства, с начала года на территории ДНР в результате боевых действий ранения получили 28 человек, из них 20 ополченцев. За тот же период погибли семь человек, в том числе шесть ополченцев.