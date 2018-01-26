На Украине рассказали о предотвращении покушения на главу МВД

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что преступная организация во главе с экс-директором госпредприятия "Укрспирт" Михаилом Лабутиным готовила теракты на Украине и устранение должностных лиц, по данным генпрокурора Украины Юрия Луценко, покушение готовилось и на самого Авакова.

Накануне Луценко заявил, что в Румынии был задержан Лабутин, готовится его экстрадиция. По данным прокуратуры, он является руководителем преступной организации, члены который были задержаны в конце минувшего года в ряде регионов Украины. Среди преступлений, в которых подозревается Лабутин и его группировка — отмывание денег, убийство бывшего руководителя "Укрспирта" Виктора Панкова весной 2017 года, покушение на убийство одного из заместителей этого предприятия.

"Речь идет о большой группе злоумышленников, которая совершила несколько заказных убийств и покушений на убийств в городе Киеве. Из них названы не все, только те, которые следствие приняло решение открыть… Группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц", ‑ приводит слова Авакова пресс-служба МВД Украины на сайте ведомства.

Луценко в Facebook уточнил, что преступная группа во главе с Лабутиным планировала покушение на самого Авакова. "Установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение иных умышленных убийств других лиц, среди которых и министр внутренних дел Арсен Аваков", — сообщил генпрокурор.