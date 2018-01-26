СМИ уточнили число погибших при пожаре в больнице в Южной Корее

Эвакуация пострадавших на месте пожара в больнице имени короля Седжона в городе Мирян, Южная Корея. 26 января 2018

Эвакуация пострадавших на месте пожара в больнице имени короля Седжона в городе Мирян, Южная Корея. 26 января 2018

ТОКИО, 26 янв — РИА Новости. Спасательные службы Южной Кореи уточнили число жертв крупного пожара в больнице: к настоящему времени известно о 37 погибших, сообщает агентство Рёнхап.

Согласно последним данным, не менее 143 человек пострадали в разной степени тяжести. Медики не исключают, что число погибших может увеличиться, так как несколько человек находятся в тяжёлом состоянии.

Пожар возник на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо утром в 7.32 (01.32 мск) и на его тушение ушло около двух часов. В то время в 5-этажной больнице находились 111 пациентов.

Президент страны Мун Чжэ Ин, созвав в этой связи экстренное совещание, потребовал принять меры по предотвращению подобных трагедий, сообщил на брифинге в Сеуле представитель президентской администрации Пак Су Хён.