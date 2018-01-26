Эксперт рассказал о последствиях невыплаты взноса в бюджет Совета Европы

СТРАСБУРГ, 26 янв — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Невыплата взноса в бюджет Совета Европы в установленный срок грозит привести к тому, что комитет министров начнет процедуру рассмотрения этого вопроса, результатом которой станет исключение страны из международной организации, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.
В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на временное прекращение выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.
Взаимодействие продолжилось
Берестнев, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что "власти России, приостанавливая в 2017 году выплату части взноса, объявили, что они продолжают сотрудничество" по межправительственной линии.
Эксперт подчеркнул, что была заморожена выплата взноса полностью, в том числе и в части, не касающейся ПАСЕ, например, взносы в отдельные бюджеты частичных открытых соглашений — Венецианскую комиссию, Группу Помпиду (Группу по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом) и другие.
Как платится взнос
По словам Берестнева, в соответствии с правилами Совета Европы, взносы выплачиваются ежегодно в феврале и в июне.
"Если в установленные сроки взнос не выплачен, то комитет министров должен начать процедуру рассмотрения этого вопроса, которая закончится исключением страны из организации", — отметил он.
При этом Берестнев отметил, что сейчас уже приближается время платежей по взносу 2018 года. "Поэтому, если в этом году в указанные выше сроки не будет выплачено вообще ничего, что будет противоречить официальным заявлениям российских же властей о продолжении сотрудничества по межправительственной линии без увязки с межпарламентским взаимодействием, то это даст формальные основания антироссийским элементам в КМСЕ из числа ряда недружественных стран требовать запуска процедуры исключения России из Совета Европы", — полагает он.
Что делать?
Эксперт полагает, что это было бы "хорошим сигналом", что Россия поддерживает "усилия специальной комиссии ПАСЕ по подготовке проекта корректировки регламента Ассамблеи, которая в марте должна представить их первые результаты".
"Тем самым мы заблокировали бы попытки антироссийских унизительных действий в КМСЕ и показали бы наш конструктивный настрой на совершенствование работы организации, опровергнув лживые обвинения в ее финансовом шантаже и парализации ее работы", — добавил он.
Оставшуюся часть средств, по словам эксперта, следует перечислить только после того, как будут приняты изменения в регламент ассамблеи и российские парламентарии смогут вернуться к нормальной работе в ПАСЕ в равных и достойных условиях недискриминационного характера.