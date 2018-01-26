Эксперт рассказал о последствиях невыплаты взноса в бюджет Совета Европы

СТРАСБУРГ, 26 янв — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Невыплата взноса в бюджет Совета Европы в установленный срок грозит привести к тому, что комитет министров начнет процедуру рассмотрения этого вопроса, результатом которой станет исключение страны из международной организации, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

В пятницу в Страсбурге завершается зимняя сессия ПАСЕ. Российская делегация в работе сессии участия не принимает. Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах ее парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога, на предложение никак не отреагировала.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на временное прекращение выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.

Взаимодействие продолжилось

Берестнев, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что "власти России, приостанавливая в 2017 году выплату части взноса, объявили, что они продолжают сотрудничество" по межправительственной линии.

"И действительно, такое взаимодействие не прерывалось, проводились различные мероприятия и поддерживались активные контакты с Минюстом России, Минздравом, Генеральной прокуратурой, Верховным судом, различными учебными и научными заведениями — МГИМО, РГУП, МГУ, Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России", — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что была заморожена выплата взноса полностью, в том числе и в части, не касающейся ПАСЕ, например, взносы в отдельные бюджеты частичных открытых соглашений — Венецианскую комиссию, Группу Помпиду (Группу по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом) и другие.

Как платится взнос

По словам Берестнева, в соответствии с правилами Совета Европы, взносы выплачиваются ежегодно в феврале и в июне.

"Если в установленные сроки взнос не выплачен, то комитет министров должен начать процедуру рассмотрения этого вопроса, которая закончится исключением страны из организации", — отметил он.

Эта процедура до сих пор не была запущена в отношении Российской Федерации, поскольку в прошлом году страна часть взноса выплатила, пояснил эксперт. "Поэтому с юридической точки зрения имеется "техническая задолженность", на размер которой начисляются проценты", — пояснил он, добавив, что, судя по практике СЕ, диалог с секретариатом организации и КМСЕ о таких долгах может идти годами.

При этом Берестнев отметил, что сейчас уже приближается время платежей по взносу 2018 года. "Поэтому, если в этом году в указанные выше сроки не будет выплачено вообще ничего, что будет противоречить официальным заявлениям российских же властей о продолжении сотрудничества по межправительственной линии без увязки с межпарламентским взаимодействием, то это даст формальные основания антироссийским элементам в КМСЕ из числа ряда недружественных стран требовать запуска процедуры исключения России из Совета Европы", — полагает он.

Что делать?

По мнению Берестнева, "представляется, что контрпродуктивно давать оппонентам такую возможность". "Следовало бы выплатить целевым образом некоторую часть взноса, например, на программы сотрудничества по проблематике повышения эффективности правосудия, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействию терроризму, развитию спортивных и молодежных контактов, а также функционированию ЕСПЧ", — считает он.

Эксперт полагает, что это было бы "хорошим сигналом", что Россия поддерживает "усилия специальной комиссии ПАСЕ по подготовке проекта корректировки регламента Ассамблеи, которая в марте должна представить их первые результаты".

"Тем самым мы заблокировали бы попытки антироссийских унизительных действий в КМСЕ и показали бы наш конструктивный настрой на совершенствование работы организации, опровергнув лживые обвинения в ее финансовом шантаже и парализации ее работы", — добавил он.

Оставшуюся часть средств, по словам эксперта, следует перечислить только после того, как будут приняты изменения в регламент ассамблеи и российские парламентарии смогут вернуться к нормальной работе в ПАСЕ в равных и достойных условиях недискриминационного характера.