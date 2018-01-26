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В мире

Эксперт рассказал о последствиях невыплаты взноса в бюджет Совета Европы

15:1426.01.2018
(обновлено: 16:46 26.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. архивное фотоЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СТРАСБУРГ, 26 янв — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Невыплата взноса в бюджет Совета Европы в установленный срок грозит привести к тому, что комитет министров начнет процедуру рассмотрения этого вопроса, результатом которой станет исключение страны из международной организации, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

Сессия ПАСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ПАСЕ на сессии без РФ не смогла забыть о "российском вопросе"
В пятницу в Страсбурге завершается зимняя сессия ПАСЕ. Российская делегация в работе сессии участия не принимает. Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах ее парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога, на предложение никак не отреагировала.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на временное прекращение выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.

Взаимодействие продолжилось

Берестнев, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что "власти России, приостанавливая в 2017 году выплату части взноса, объявили, что они продолжают сотрудничество" по межправительственной линии.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"И действительно, такое взаимодействие не прерывалось, проводились различные мероприятия и поддерживались активные контакты с Минюстом России, Минздравом, Генеральной прокуратурой, Верховным судом, различными учебными и научными заведениями — МГИМО, РГУП, МГУ, Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России", — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что была заморожена выплата взноса полностью, в том числе и в части, не касающейся ПАСЕ, например, взносы в отдельные бюджеты частичных открытых соглашений — Венецианскую комиссию, Группу Помпиду (Группу по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом) и другие.

Как платится взнос

По словам Берестнева, в соответствии с правилами Совета Европы, взносы выплачиваются ежегодно в феврале и в июне.

"Если в установленные сроки взнос не выплачен, то комитет министров должен начать процедуру рассмотрения этого вопроса, которая закончится исключением страны из организации", — отметил он.

Глава украинской делегации Владимир Арьев во время заседания ПАСЕ в Страсбурге
© Фото : Council of Europe
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Эта процедура до сих пор не была запущена в отношении Российской Федерации, поскольку в прошлом году страна часть взноса выплатила, пояснил эксперт. "Поэтому с юридической точки зрения имеется "техническая задолженность", на размер которой начисляются проценты", — пояснил он, добавив, что, судя по практике СЕ, диалог с секретариатом организации и КМСЕ о таких долгах может идти годами.

При этом Берестнев отметил, что сейчас уже приближается время платежей по взносу 2018 года. "Поэтому, если в этом году в указанные выше сроки не будет выплачено вообще ничего, что будет противоречить официальным заявлениям российских же властей о продолжении сотрудничества по межправительственной линии без увязки с межпарламентским взаимодействием, то это даст формальные основания антироссийским элементам в КМСЕ из числа ряда недружественных стран требовать запуска процедуры исключения России из Совета Европы", — полагает он.

Что делать?

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По мнению Берестнева, "представляется, что контрпродуктивно давать оппонентам такую возможность". "Следовало бы выплатить целевым образом некоторую часть взноса, например, на программы сотрудничества по проблематике повышения эффективности правосудия, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействию терроризму, развитию спортивных и молодежных контактов, а также функционированию ЕСПЧ", — считает он.

Эксперт полагает, что это было бы "хорошим сигналом", что Россия поддерживает "усилия специальной комиссии ПАСЕ по подготовке проекта корректировки регламента Ассамблеи, которая в марте должна представить их первые результаты".

"Тем самым мы заблокировали бы попытки антироссийских унизительных действий в КМСЕ и показали бы наш конструктивный настрой на совершенствование работы организации, опровергнув лживые обвинения в ее финансовом шантаже и парализации ее работы", — добавил он.

Оставшуюся часть средств, по словам эксперта, следует перечислить только после того, как будут приняты изменения в регламент ассамблеи и российские парламентарии смогут вернуться к нормальной работе в ПАСЕ в равных и достойных условиях недискриминационного характера.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

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В мире
Комментарии
22 пользователя оставили 23 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Гоша с Ленинграда
Не пора-ли оставить этот междусобойчик русофобов? Что тебе будут в глаза говорить перед всеми не дав высказаться, что тебе будут говорить в спину. Разницы никакой. Только вот разница останется в том, что за плевки в тебя за твои-же деньги уже не будет. Есть несколько стран которые не состоят в этом платном форуме СЕ, и не плохо живут!
16:01
26.01.2018
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Саша Логер
"Оставшуюся часть средств, по словам эксперта, следует перечислить только после того, как будут приняты изменения в регламент ассамблеи..."
Не следует выплачивать НИКОГДА, поскольку назад время не вернёшь и право голоса в прошлом не дашь!
15:38
26.01.2018
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