МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что что, по данным на декабрь 2017 года, Соединенные Штаты потратили 7 триллионов долларов на операции на Ближнем Востоке.

"По данным на прошлый месяц, мы потратили 7 триллионов долларов на Ближнем Востоке. Это большие расходы. И мы все еще там, я победил ИГ *,… мы проделали хорошую работу. Но это (высокие расходы — ред.) так досадно, это очень печальный факт", — заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC

Президент не уточнил, о каком периоде идет речь.

Ранее Пентагон опубликовал документ, в котором оценивал общие расходы на военные операции США с 2001 года в 1,52 триллиона долларов. Позже институт Уотсона Брауновского университета обнародовал исследование, в котором сообщалось, что США с 2001 года потратили 4,3 триллиона долларов на военные операции в Ираке, Сирии, Афганистане и Пакистане, а также на усиление национальной безопасности и помощь ветеранам.

Сообщалось, что в 2018 финансовом году, который начался в США 1 октября 2017 года, эта сумма может возрасти до 5,6 триллиона долларов.

*Террористическая организация, запрещенная в России