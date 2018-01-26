Старинная цистерна с водой помогла потушить пожар в итальянском аббатстве

РИМ, 26 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Справиться с пожаром на крыше аббатства Сан-Микеле, вдохновившего Умберто Эко на создание романа "Имя розы", помогла старинная цистерна с водой, обнаруженная пожарными под землей во внутреннем дворе комплекса, рассказали РИА Новости в службе пожарной охраны области Пьемонт.

Крыша древнего монастыря загорелась в среду вечером. Причиной пожара считается короткое замыкание. Никто из трех монахов, живущих в здании, где шли ремонтные работы, не пострадал. Доступ пожарных к месту происшествия затрудняло расположение архитектурного комплекса, занимающего вершину горы Пиркириано на высоте 900 метров.

"Пожарные нашли резервуар на 20 тысяч литров, он нам очень помог, потому что монастырь находится в отдаленном месте и путь до равнины занял бы несколько часов", — заявил собеседник агентства.

По его словам, подземная цистерна для сбора дождевой воды, обнаруженная огнеборцами во внутреннем монастырском дворе, была построена еще в начале XIX века, когда был перестроен древний колодец.

На тушение возгорания на площади около 100 квадратных метров ушло несколько часов. Первые экипажи прибыли на место пожара спустя полчаса после возгорания. На следующий день после пожара в аббатство приехали глава Пьемонта Серджо Кьямпарино и асессор (министр областного правительства) по культуре Антонелла Париджи для участия в первичной оценке ущерба.

Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь Париджи Мириам Корджат, пожар не привел к существенному материальному ущербу и не коснулся ценнейшей архитектурной части монастыря.

"Историческая часть комплекса и архив не пострадали. Ущерб, который мы оцениваем примерно в 500 тысяч евро, удалось минимизировать благодаря оперативной работе пожарных", — сказала собеседница агентства.

Строительство величественного замка, вдохновившего великого итальянского писателя Умберто Эко на написание самого известного его романа "Имя розы", завершилось в XIII веке. Музей религиозного комплекса в год посещают до 100 тысяч туристов.