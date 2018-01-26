Автомобиль из кортежа Трампа задел полицейского в Давосе

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Автомобиль из кортежа Дональда Трампа в швейцарском Давосе задел полицейского, сообщает издание Blick, опубликовавшее видео происшествия.

По данным издания, полицейский не знал, что едущая по дороге у отеля Intercontinental машина — из кортежа американского президента. Он попытался ее остановить, но водитель увеличил скорость и задел служителя порядка.

Unfall bei Konvoi-Fahrt zum Davoser Hotel: Trump-BMW fährt Polizisten an  das Schreck-Video https://t.co/798wiHXX12 pic.twitter.com/vGwfKSV979 — Blick (@Blickch) January 25, 2018

​Удар получился несильным, полицейский смог устоять на ногах.

По словам очевидца, его коллеги указали ему на ошибку. Тогда он ответил: "Вам следовало сказать мне, что они поедут оттуда".

Трамп прилетел в Давос, чтобы принять участие во Всемирном экономическом форуме, который завершится 26 января.