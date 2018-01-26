Адвокаты Ассанжа призвали суд в Лондоне отменить ордер на его арест

ЛОНДОН, 26 янв – РИА Новости, Мария Табак. Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвали суд отменить ордер на его арест в связи с тем, что прокуратура Швеции ранее прекратила следствие по его делу, решение суда ожидается не ранее следующей недели.

"Ордер на арест утратил свой смысл и функцию", — сказал адвокат Ассанжа Марк Саммерс, выступая в магистратском суде лондонского района Вестминстер.

Слушания по вопросу об отмене ордера на арест Ассанжа начались в пятницу в 10.00 (13.00), однако решение сегодня вынесено не будет. Представитель Королевской прокурорской службы ранее подтвердил, что если ордер будет отменен судом, то гипотетически Ассанж сразу сможет покинуть здание посольства Эквадора, где он скрывается несколько лет. Представитель прокуратуры пояснил, что Швеция подтвердила отмену запроса на экстрадицию основателя WikiLeaks, поэтому адвокаты Ассанжа добиваются отмены ордера на арест.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что если Ассанж покинет здание посольства, то его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду. Власти Великобритании и США отказываются комментировать, направлен ли запрос на экстрадицию Ассанжа.