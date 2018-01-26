МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Минобороны прокомментировали заявление главы британского военного ведомства Гэвина Уильямсона об "агрессивных планах Москвы".

"Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале "Монти Пайтон: летающий цирк", — иронизирует официальный Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же "секретна", как, например, фотографии Вестминстерского Аббатства или Биг Бена.

Обвинения со стороны Уильямсона и Картера

Конашенков добавил, что если Уильямсон пытается привлечь к себе внимание, то он далеко не первый министр обороны, который хочет "заработать политические висты на окошмаривании британцев российской угрозой". Однако, продолжил генерал, если "такие глупости" ему докладывает Генштаб, то "думать надо не об увеличении оборонного бюджета, а о переаттестации британских штабистов с упором на медкомиссию".

Уильямсон в интервью Daily Telegraph заявил, что "Москва разрабатывает план по уничтожению важнейшей инфраструктуры Соединенного Королевства".

Как утверждает министр, Россия изучает критические объекты и может нанести по ним удар, что "приведет к тысячам и тысячам жертв".

Ранее с похожим заявлением выступил глава британского Генштаба Николас Картер. Он предположил, что Россия может предпринять "враждебные действия" против инфраструктуры по обеспечению безопасности в Европе.