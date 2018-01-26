СМИ: новый немецкий БТР для "устрашения" России устарел до ввода в строй

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Новая боевая единица немецких сухопутных войск Puma, разрабатываемая для сил быстрого реагирования НАТО, в задачи которых входит сдерживание России, похоже, станет новым "проблемным ребенком" бундесвера, пишет немецкое издание N-tv.de.

По данным источников в армейских кругах, новые БМП, уже изготовленные для армии, поступили в базовой комплектации и являются технически устаревшими, на модификацию уйдет слишком много денег, а времени до запланированного начала эксплуатации осталось слишком мало.

Бундесвер уже получил 190 бронемашин из заказанных 350. Для сил быстрого реагирования НАТО необходимо модернизировать 40 из них, и на это, по данным источников N-tv.de, понадобится 500 миллионов евро.

Одна из главных проблем — отсутствие радиооборудования, способного передавать зашифрованные сигналы в широком диапазоне. Без него Puma нечего противопоставить технике с современным вооружением, пишет СМИ.

Представитель компании Krauss-Maffei Wegmann, разрабатывающей бронетранспортеры, заявил, что все контрактные обязательства были выполнены. Принимать решение о том, выделять ли дополнительные 500 миллионов евро, предстоит Министерству обороны Германии.

Издание отмечает, что треть этих денег потратят на дальнейшее усовершенствование БМП, треть — на радиоаппаратуру и программное обеспечение, еще треть — на запчасти, ремонт и техобслуживание.

При этом, чтобы НАТО могла использовать сорок бронемашин в 2023 году, необходимо, чтобы они были готовы к 2020 году и чтобы еще оставалось время на подготовку к эксплуатации.