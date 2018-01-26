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Сторонники независимости Каталонии готовят судебный иск против Мадрида

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (499)
14:2126.01.2018
(обновлено: 14:22 26.01.2018)
01900
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкКаталонские флаги в Барселоне. Архивное фотоКаталонские флаги в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МАДРИД, 26 янв – РИА Новости. Партии, поддерживающие независимость Каталонии, готовят судебный иск против правительства Испании, сообщил депутат парламента Жозеп Руль.

Площадь в Мадриде. Архивное фото
© Fotolia / Ingo Bartussek
Мадрид решил закрыть представительство Каталонии при ЕС, сообщил источник
Причиной стали планы кабинета министров заблокировать утверждение в каталонском парламенте кандидатуры Карлеса Пучдемона, находящегося в Брюсселе, главой каталонского женералитета (правительства).

В четверг вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария сообщила, что правительство обратится в Конституционный суд в связи с выдвижением Пучдемона кандидатом. Власти запросили у Государственного совета заключение по этому поводу, поскольку считают его "несоответствующим закону". Государственный совет заявил, что юридических оснований для такого иска нет. Обсуждение программы Пучдемона и голосование по его кандидатуре на пост главы правительства автономного сообщества назначено на 30 января.

"Мы работаем над возможностью подать уголовный иск против Совета министров на основании 498 статьи уголовного кодекса, касающейся использования силы, запугивания или угроз, препятствующих представителям властей нормально выполнять свои обязанности", — заявил в интервью радиостанции Cadena Ser каталонский депутат нижней палаты испанского парламента Жозеп Руль.

"Мы работаем над вариантом, чтобы Карлес Пучдемон присутствовал на дебатах … но регламент парламента Каталонии предусматривает любую возможность", — заявил Руль.

Он также добавил, что если правительство Испании все же обратится в КС, то сторонники независимости обжалуют этот иск.

Ранее юристы каталонского парламента обнародовали заключение, согласно которому Пучдемон, находящийся в Брюсселе, не может проходить процедуру утверждения на пост главы каталонского правительства по видеосвязи, так как любой кандидат на этот пост должен присутствовать в зале заседания лично.

Кроме того, юристы пришли к выводу, что пять депутатов, находящихся в Брюсселе, не могут передавать свои голоса другим народным избранникам для участия в голосовании. Однако это заключение носит рекомендательный характер. При этом против утверждения Пучдемона по видеосвязи выступили и юристы испанского правительства, а власти страны заявили, что если это произойдет, то они обратятся в Конституционный суд.

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