У берегов Йемена перевернулась лодка с мигрантами, 30 человек погибли

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. По меньшей мере 30 человек утонули в море у берегов Йемена после того, как лодка со 152 мигрантами на борту перевернулась рядом с городом Аден, сообщает Международная организация по миграции (IOM).

"IOM… и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) возмущены и расстроены гибелью по меньшей мере 30 беженцев и мигрантов у берегов Адена в Йемене", — говорится в заявлении.

Выжившие в происшествии сообщили, что перегруженная лодка с выходцами из Сомали и Эфиопии отплыла 23 января через Аденский залив в Джибути.

"Судно, вероятно, управлялось недобросовестными контрабандистами, которые хотели доставить беженцев и мигрантов в Джибути, но в то же время пытались выманить больше денег у этих беженцев и мигрантов", — сообщает IOM.

Как отмечает организация, также появились сообщения о стрельбе в пассажиров судна.