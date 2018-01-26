В Кремле прокомментировали обвинения в перевозках угля из КНДР

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия соблюдает все международные санкции против КНДР, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Не слушайте неназванные источники в разведкругах. Нет, мы не собираемся проверять. Мы не слышим никаких официальных заявлений на этот счет. Россия — ответственный член международного сообщества, который выполняет международные правила", — подчеркнул он.

Уголь из КНДР

Накануне Рейтер со ссылкой на неназванные разведывательные источники в Западной Европе сообщило, что Северная Корея переправляла уголь в Южную Корею и Японию через Россию — вероятно, в нарушение санкций ООН. Отмечалось, что в таких перевозках могли участвовать китайские суда.

По данным агентства, КНДР по меньшей мере три раза после введения ограничений транспортировала уголь в Находку и Холмск. Там топливо грузили на судна, которые везли его в Южную Корею или Японию.

В Пекине заявили, что им ничего не известно о китайских судах, которые могли бы участвовать в подобных перевозках. Также в Китае подчеркнули, что строго придерживаются решений ООН по санкциям против КНДР.

Санкции против Пхеньяна

В августе прошлого года, после очередных ракетных испытаний Северной Кореи, Совет Безопасности ООН принял резолюцию номер 2371, расширяющую ограничительные меры против КНДР. Полное их выполнение на треть сократит ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов.

Резолюция, в частности, предусматривает запрет на импорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, а также замораживание счетов Банка внешней торговли страны.

В МИД не раз подчеркивали, что Россия строго соблюдает санкционный режим в отношении Пхеньяна.