В Кремле прокомментировали обвинения в перевозках угля из КНДР

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия соблюдает все международные санкции против КНДР, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Не слушайте неназванные источники в разведкругах. Нет, мы не собираемся проверять. Мы не слышим никаких официальных заявлений на этот счет. Россия — ответственный член международного сообщества, который выполняет международные правила", — подчеркнул он.
Уголь из КНДР
По данным агентства, КНДР по меньшей мере три раза после введения ограничений транспортировала уголь в Находку и Холмск. Там топливо грузили на судна, которые везли его в Южную Корею или Японию.
В Пекине заявили, что им ничего не известно о китайских судах, которые могли бы участвовать в подобных перевозках. Также в Китае подчеркнули, что строго придерживаются решений ООН по санкциям против КНДР.
Санкции против Пхеньяна
Резолюция, в частности, предусматривает запрет на импорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, а также замораживание счетов Банка внешней торговли страны.
В МИД не раз подчеркивали, что Россия строго соблюдает санкционный режим в отношении Пхеньяна.