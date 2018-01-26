В Кремле отреагировали на заявления голландских СМИ о российских хакерах

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сообщения в голландских СМИ о том, что спецслужбы Нидерландов якобы передали в США данные о хакерской группировке из РФ и ее вмешательстве в американскую избирательную кампанию, подбрасывает уголь в топку антироссийской истерии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нечего сказать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю что-либо о том, что голландские спецслужбы якобы два года следили за хакерской группировкой РФ и передали данные о ее вмешательстве в выборы в США американским коллегам.

"Скажем так, если голландские газеты хотят подбрасывать угля в топку антироссийской истерии, которая имеет место в Америке — это не самое благородное занятие. В любом случае, мы все-таки хотим напомнить, что какие-то заявлений от нидерландских спецслужб на сей счет мы не слышали и не видели. Оперировать данными нидерландских газет тоже не самое надежное дело", — отметил Песков.