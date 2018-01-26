На Украину прибыли 50 канадских военных инструкторов для обучения ВСУ

Канадские инструкторы обучают украинских военнослужащих по программе разработанной в Канаде UNIFIER на Яворивском полигоне во Львовской области. Архивное фото

Канадские инструкторы обучают украинских военнослужащих по программе разработанной в Канаде UNIFIER на Яворивском полигоне во Львовской области. Архивное фото

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Пятьдесят канадских военных инструкторов прибыли на Украину в рамках операции UNIFIER по обучению украинских военнослужащих, сообщил в пятницу посол Канады в Киеве Роман Ващук.

В Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области не первый год в рамках канадской миссии UNIFIER проходит подготовка украинских военнослужащих. Туда регулярно приезжают канадские инструкторы для обучения украинских коллег.

"Усиливаем наше канадское присутствие – дополнительно 50 военных прибыли для UNIFIER. Поддерживаем министерство обороны в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины", — написал канадский посол на своей странице в Twitter.

При этом руководитель канадской военной тренировочной миссии на Украине Кристофер Ривз также в Twitter отметил, что на данный момент она стала самой многочисленной, не уточнив точного количества военных из Канады.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Канада решила продлить мандат военной тренировочной миссии UNIFIER на Украине до 2019 года. По данным президента, обучение прошли более 5 тысяч военнослужащих ВС Украины, подготовлено более 160 снайперов, а 120 военнослужащих прошли обучение по тактической медицине.

Операцию UNIFIER правительство и вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входит Украина, США, Канада и Великобритания.