На Украине нашли черный ящик вертолета, потерпевшего крушение

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Бортовой самописец найден на месте крушения вертолета Ми-8 в Кременчуге Полтавской области, сообщил в пятницу начальник Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Андрей Замахин.

В четверг вечером в Кременчуге Полтавской области во время учебно-тренировочного полета произошло падение с последующим возгоранием вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты". По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, возникший после этого пожар к ночи был ликвидирован, погибли четыре члена экипажа.

"На месте катастрофы также найден бортовой самописец ("черный ящик" — ред.), информация с которого будет тщательно изучена и проанализирована", — написал Замахин на своей странице в Facebook.

Правоохранители Украины завели уголовное дело по факту крушения вертолета в Полтавской области, в результате которого погибли четыре человека. По данным МВД, погибшие — члены экипажа из частной авиакомпании "Украинские вертолеты", все были опытными пилотами, с большим стажем работы. Среди погибших жители Винницкой, Харьковской и Херсонской областей, 1964, 1967, 1968 и 1958 годов рождения. Все разрешительные документы на полет были в порядке.