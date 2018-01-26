МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Оценку заявлению британского министра обороны Гэвина Уильямсона об угрозе энергетической системе Великобритании со стороны России может дать российское Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я думаю, что лучше всего обращаться в наши оборонные ведомства, чтобы они дали соответствующую оценку слов британского визави", — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который заявил, что РФ может нанести удар по энергетической инфраструктуре страны.

Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил о готовности России нанести удар по критической инфраструктуре королевства, что "приведет к тысячам и тысячам жертв", сообщает газета Telegraph.

Как утверждает министр обороны Великобритании, Россия якобы может совершить атаку, которая нанесет ущерб инфраструктуре и энергоснабжению Великобритании. По данным газеты, Уильямсон утверждает, что Москва якобы изучает критическую инфраструктуру Великобритании и то, как она связана с континентальными источниками питания, с целью создания "паники и хаоса".

Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер предположил, что Россия может начать "враждебные действия" быстро и таким способом, которого никто не ожидает. По мнению Картера, возможные "враждебные действия" России могут быть направлены на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе, а также на подрыв доверия к НАТО.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР) заявил, что слова главы генштаба вооруженных сил Великобритании генерала Николаса Картера можно расценивать как грубую провокацию и угрозу безопасности России. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что заявление Картера преследует несколько целей: дискредитацию России, обострение конфронтации с Западом и ухудшение отношений России со странами СНГ.