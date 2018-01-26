Кремль раскритиковал заявления США о поставках оружия из России в Мьянму

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российская Федерация при осуществлении военно-технического сотрудничества соблюдала и будет соблюдать все нормы и принципы международного законодательства, поэтому заявления госдепа США по поставкам оружия в Мьянму во внимание принимать не может, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Лучше, конечно, обращаться в МИД. Но я в плане ВТС, поскольку, как вы знаете, комиссию возглавляет президент и проводит президент… В том числе говорил президент, что при осуществлении военно-технического сотрудничества Российская Федерация соблюдала, соблюдает и будет неукоснительно соблюдать все нормы и принципы международного законодательства. Поэтому, безусловно, подобная позиция, подобные обвинения мы не можем принимать во внимание", — сказал Песков.