Экс-помощница Вайнштейна подала в суд из-за "нездоровой рабочей атмосферы"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Бывшая личная помощница скандально известного продюсера Харви Вайнштейна Сэндип Рихол подала в суд на него и принадлежавшую ему компанию Weinstein Company (TWC) за работу в течение двух лет в "нездоровой рабочей атмосфере" и домогательства, сообщает издание Deadline со ссылкой на попавшие в их распоряжение документы.

"В феврале 2015 года нездоровая рабочая атмосфера, созданная Харви Вайнштейном и поощряемая TWC, Робертом Вайнштейном (братом продюсера — ред.) и начальником отдела кадров Фрэнком Гилом, привела к эмоциональному срыву Рихол", — говорится в заявлении экс-помощницы, которая работала на Вайнштейна с 2013 по 2015 год.

"У нее не было другого выбора, как бросить работу, в которой она нуждалась, чтобы содержать себя. Из-за нездоровой рабочей обстановки, вызванной непрекращающимися сексуальными домогательствами, Рихол испытала и продолжает страдать от тяжелого эмоционального расстройства, чувства тревоги, страха, унижения, депрессии и падения самооценки", — также говорится в документе. Боб Вайнштейн и Фрэнк Гил также выступают ответчиками по иску. Сумма требуемой компенсации не раскрывается.

В иске женщина описывает, в чем заключалась ее работа на Вайнштейна. Помимо прочего, Рихол утверждает, что продюсер диктовал ей сообщения под запись, будучи раздетым, трогал ее неподобающим образом и позволял себе сексистские высказывания.

В октябре в США целый ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах, после чего он был уволен из основанной им же компании и исключен из целого ряда профессиональных сообществ.