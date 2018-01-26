Силовики 45 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Украинские силовики 45 раз за минувшую неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 270 мин и снарядов, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"Всего за прошедшую неделю противник 45 раз нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории республики 21 артиллерийский снаряд и 250 мин калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал Басурин.