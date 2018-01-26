На Украине Цоя и Булгакова назвали "щупальцами русского мира"

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович обнаружил опасные для Украины "щупальца "русского мира" — к ним он причислил музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, писателя Михаила Булгакова и других деятелей культуры, напоминающих украинцам о едином культурном пространстве с Россией.

Об этом Вятрович написал на своей странице в в Facebook . По его словам, "не все щупальца "русского мира" отвратительны и очевидны", некоторые из них симпатичны и изысканны. Но все они опасны.

"Ирония судьбы", "восьмое марта", Булгаковы, Пугачевы и даже Высоцкие и Цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и средства его воспроизведения", — считает глава Института нацпамяти.

Вятрович известен активной русофобской позицией. Например, он призывал украинцев полностью прекратить общаться с родственниками в России, заявлял, что "все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине", а недавно предложил признать "оккупацией" весь период пребывания Украины в СССР.

Киевские власти официально считают многих российских деятелей культуры "угрозой национальной безопасности". Министерство культуры составляет черный список артистов, которым запрещены гастроли на Украине, причем не только россиян. В него входят более ста человек — от Иосифа Кобзона и Валерия Гергиева до Жерара Депардье и Стивена Сигала.

В России отмечали, что, запрещая гастроли российских артистов, Украина превращается в полицейское государство.