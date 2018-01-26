МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Непрекращающиеся заявления военного руководства Великобритании о готовности России нанести удар по королевству говорят о возможных просчетах британской разведки, которая без основания завышает реальные возможности российской армии и неверно интерпретирует планы развития Вооруженных сил и военную доктрину России, заявил РИА Новости в пятницу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил о готовности Москвы нанести удар по критической инфраструктуре королевства, что "приведет к тысячам и тысячам жертв". По его словам, которые привела газета Telegraph, Москва якобы изучает критическую инфраструктуру Великобритании и то, как она связана с континентальными источниками питания, с целью создания "паники и хаоса".

"Это уже не первое и, очевидно, не последнее подобное заявление британского политического и военного руководства: идет целенаправленная демонизация России и в этой связи необходимо отметить, что у Кремля нет никаких планов войны с Великобританией. Видимо, это просчет британской разведки, как военной, так и MI6, которые не могут предоставить руководству Соединенного Королевства адекватную картину происходящих в России событий", — сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что британские военные специалисты ввиду ошибочной интерпретации фактов или же сознательных манипуляций завышают реальные возможности российских Вооруженных сил, ретранслируя свои фобии руководству страны и британской общественности.

"Военная доктрина России носит сугубо оборонительный характер. Можно фантазировать о чем угодно и приписывать нам любые планы, однако у Москвы подобных намерений нет. Если даже просто посмотреть на географическую карту, то становится ясно, что Великобританию от России разделяют протяженная морская акватория, а также целый ряд стран НАТО, чей совокупный потенциал по обычным вооружениям в четыре раза превосходит российский", — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер предположил, что Россия может начать "враждебные действия" быстро и таким способом, которого никто не ожидает. По мнению Картера, ее возможные "враждебные действия" могут быть направлены на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе, а также на подрыв доверия к НАТО.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР) расценил слова Картера расценивать как грубую провокацию и угрозу безопасности России. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что заявление генерала преследует несколько целей: дискредитацию России, обострение конфронтации с Западом и ухудшение отношений со странами СНГ.