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В мире

Военный эксперт предположил, чем вызваны опасения Британии по поводу России

12:5026.01.2018
(обновлено: 15:41 26.01.2018)
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© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasВеликобритания. Архивное фотоВеликобритания. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Непрекращающиеся заявления военного руководства Великобритании о готовности России нанести удар по королевству говорят о возможных просчетах британской разведки, которая без основания завышает реальные возможности российской армии и неверно интерпретирует планы развития Вооруженных сил и военную доктрину России, заявил РИА Новости в пятницу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Брит – бдит, или Как глава Генштаба Британии чуть не выпрыгнул из штанов
Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил о готовности Москвы нанести удар по критической инфраструктуре королевства, что "приведет к тысячам и тысячам жертв". По его словам, которые привела газета Telegraph, Москва якобы изучает критическую инфраструктуру Великобритании и то, как она связана с континентальными источниками питания, с целью создания "паники и хаоса".

"Это уже не первое и, очевидно, не последнее подобное заявление британского политического и военного руководства: идет целенаправленная демонизация России и в этой связи необходимо отметить, что у Кремля нет никаких планов войны с Великобританией. Видимо, это просчет британской разведки, как военной, так и MI6, которые не могут предоставить руководству Соединенного Королевства адекватную картину происходящих в России событий", — сказал Коротченко.

Танк Т-90. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Telegraph сравнила российскую и британскую армии
Эксперт отметил, что британские военные специалисты ввиду ошибочной интерпретации фактов или же сознательных манипуляций завышают реальные возможности российских Вооруженных сил, ретранслируя свои фобии руководству страны и британской общественности.

"Военная доктрина России носит сугубо оборонительный характер. Можно фантазировать о чем угодно и приписывать нам любые планы, однако у Москвы подобных намерений нет. Если даже просто посмотреть на географическую карту, то становится ясно, что Великобританию от России разделяют протяженная морская акватория, а также целый ряд стран НАТО, чей совокупный потенциал по обычным вооружениям в четыре раза превосходит российский", — подчеркнул собеседник агентства.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Архивное фото.
© РИА Новости / Максим Блинов
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В США назвали идеальное оружие России
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер предположил, что Россия может начать "враждебные действия" быстро и таким способом, которого никто не ожидает. По мнению Картера, ее возможные "враждебные действия" могут быть направлены на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе, а также на подрыв доверия к НАТО.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР) расценил слова Картера расценивать как грубую провокацию и угрозу безопасности России. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что заявление генерала преследует несколько целей: дискредитацию России, обострение конфронтации с Западом и ухудшение отношений со странами СНГ.

Самые мощные армии в мире
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Самые мощные армии в мире
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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Алексей Миронов
Как же янкам сильно нужна война!!!!!! Орут об этом на каждом углу..... а ведь можно и доораться.....
13:43
26.01.2018
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Серёжа Новиков
так и надо бритосам
13:39
26.01.2018
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christyanka hrist
в африканской стране Лимпопо на прошлой неделе замечен большой прирост новорожденных.Это без сомнения является катастрофической военной угрозой для Британии и США.
13:39
26.01.2018
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olga-5752
Ну надо же, бриты сами придумали, сами себе поверили и сами же испугались!!! Тут и внешнего врага не надо уже памперсы надо менять!!!! Ай да глава генштаба, ай да молодец!!!!!
13:35
26.01.2018
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