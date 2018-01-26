МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Западные силы после поражения "Исламского государства"* в Ираке и Сирии перебрасывают боевиков группировки в Афганистан и Среднюю Азию, считает бывший министр обороны Ирана Ахмад Вахиди.

"Западные силы, поддерживая ИГ*, пытались не допустить поражения ДАИШ в Ираке и Сирии, а после поражения районами, куда они перебрасывают членов ИГ*, являются Афганистан и Средняя Азия", — приводит агентство Tasnim слова экс-министра обороны, занимавшего эту должность в годы президентства Махмуда Ахмадинежада.

О поражении группировки ИГ* в Ираке и Сирии сообщалось в конце прошлого года. Так, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в начале декабря заявил о победном завершении войны в стране против ИГ, а после заявления о полном разгроме ИГ* в Сирии президент РФ Владимир Путин 11 декабря отдал приказ о выводе российской группировки войск из САР. Еще раньше, в конце ноября, в Тегеране также заявили о победе над группировкой ИГ* в Ираке и Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России