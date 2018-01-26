В Швейцарии освободили туристов, с воскресенья заблокированных в пещере

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Спасатели освободили группу туристов, которые с воскресенья не могли покинуть пещеру Хёллох в Швейцарии из-за поднявшегося уровня воды, сообщила полиция кантона Швиц.

Восемь мужчин в возрасте от 25 до 55 лет утром в субботу отправились в экспедицию на два дня в пещеру Хёллох в сопровождении профессионального проводника, однако из-за повысившегося уровня воды группа не смогла покинуть пещеру в воскресенье.

"Группа мужчин, которая с воскресенья 21 января была заблокирована в Хёллох в долине реки Муота, в ночь на пятницу смогла покинуть пещеру, никто не пострадал", — сообщается в пресс-релизе полиции.

При подъеме из пещеры туристов сопровождали сотрудники спелеологической спасательной службы Швейцарии. После медицинского осмотра всех туристов отпустили домой.

Пещера Хёллох в долине реки Муота считается одной из самых протяженных в мире.