В Швейцарии освободили туристов, с воскресенья заблокированных в пещере

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Спасатели освободили группу туристов, которые с воскресенья не могли покинуть пещеру Хёллох в Швейцарии из-за поднявшегося уровня воды, сообщила полиция кантона Швиц.
"Группа мужчин, которая с воскресенья 21 января была заблокирована в Хёллох в долине реки Муота, в ночь на пятницу смогла покинуть пещеру, никто не пострадал", — сообщается в пресс-релизе полиции.
При подъеме из пещеры туристов сопровождали сотрудники спелеологической спасательной службы Швейцарии. После медицинского осмотра всех туристов отпустили домой.
Пещера Хёллох в долине реки Муота считается одной из самых протяженных в мире.