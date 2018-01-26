"Трехногая" Риз Уизерспун на обложке журнала стала поводом для шуток в Сети

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Неудачное редактирование фотографии для обложки журнала Vanity Fair стало поводом для многочисленных шуток в социальных сетях.

Обложку для приуроченного к "Оскару" выпуску журнала снимала знаменитая Энни Лейбовиц. В фотосессии приняли участие известная телеведущая Опра Уинфри и актеры Хариссон Форд, Том Хэнкс, Роберт де Ниро, Николь Кидман, Риз Уизерспун, Галь Гадот, Джессика Честейн, Клэр Фой, Майкл Шеннон, Зендайя, Майкл Б. Джордан и журналист и продюсер Грейдон Картер.

12 extraordinary stars, one very momentous year. The 2018 Hollywood portfolio is here: https://t.co/6PfsFsPzK1 pic.twitter.com/MfRsp2y9Z3 — VANITY FAIR (@VanityFair) 25 января 2018 г.

Очевидно, фоторедакторы увлеклись обработкой иллюстрации, потому что у актеров "выросли" новые части тела. Так, у Уизерспун появилась третья нога (ее видно в разрезе юбки), а у обнимающей ее Уинфри — третья рука.

And Oprah has three hands pic.twitter.com/M0sKfaSCfZ — madhaj (@madhaj1) 25 января 2018 г.

Обе женщины отнеслись к фото с юмором.

Well…I guess everybody knows now…I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃(and I will never apologize for snuggling @Oprah.. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 25 января 2018 г.

"Ну… я догадываюсь, что теперь все знают… у меня три ноги. Я надеюсь, что вы примете меня такой, какая я есть", — написала Уизерспун в Twitter.

I accept your 3d leg. As I know you accept my 3d hand👋🏾👋🏾👋🏾❤️ — Oprah Winfrey (@Oprah) 25 января 2018 г.

Уинфри подыграла ей, написав, что принимает ее третью ногу. "При условии, что ты принимаешь меня с третьей рукой", — пошутила ведущая.

Твит актрисы привел в восторг ее поклонников. Некоторые комментаторы рассказали, что, если бы у них были такие ноги, они бы тоже не отказались от трех штук. Часть подписчиков Уизерспун предположила, что с тремя руками Уинфри было гораздо легче обнимать подругу.

She’d better be a great hugger, with that extra arm — Isaac Cates (@DrIsaacCates) 26 января 2018 г.

Самые внимательные увидели, что у актрисы Зендайи одна нога, наоборот, куда-то пропала. Некоторых комментаторов также удивила подпись "12 выдающихся звезд", хотя на фото 13 человек.

And @Zendaya has one leg lol really where does it go? pic.twitter.com/hO2LiTN8cg — † Silvia † (@itsssSilviaa) 25 января 2018 г.

Кто-то вообще предложил свой вариант обложки.

Ранее стало известно, что в фотосессии принимал участие актер Джеймс Франко, но после того как его обвинили в домогательствах, в редакции приняли решение вырезать его из кадра.