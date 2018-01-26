СМИ сообщили об открытии аэропорта в Таиланде после пожара

БАНГКОК, 26 янв – РИА Новости. Аэропорт города Кхонкена, столицы одноименной провинции на северо-востоке Таиланда, закрытый утром в пятницу в связи с сильным пожаром в здании пассажирского терминала, вновь открылся для приема и отправки авиарейсов, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда. © REUTERS / Stringer В Таиланде задержали "ушедшего на покой" босса японской якудзы

Пожар, охвативший третий этаж и крышу здания пассажирского терминала аэропорта, уничтожил большую часть крыши, прежде чем пожарным удалось погасить пламя. Аэропорт Кхонкена, один из трех основных аэропортов северо-восточного региона Таиланда, был временно закрыт в первой половине дня в пятницу. Все прибывающие рейсы были перенаправлены в аэропорты соседних провинций Удон Тхани и Накхон Ратчасима. Во время пожара никто не пострадал, было эвакуировано более тысячи человек говорится в сообщении.

В настоящее время работа аэропорта возобновлена полностью, аэропорт принимает и отправляет рейсы по расписанию, сообщает телеканал.

Здание терминала, в котором произошел пожар, тем не менее, остается запретной зоной, в которой работают пожарные и специалисты, определяющие степень ущерба, нанесенного структуре здания. В связи с этим регистрация пассажиров всех рейсов и оформление их багажа происходит на расположенных в соседнем здании стойках регистрации бюджетных авиакомпаний, говорится в сообщении.