В Китае прокомментировали сообщения о перевозке угля из КНДР в Россию

ПЕКИН, 26 янв — РИА Новости. У внешнеполитического ведомства КНР нет информации, что северокорейские и китайские суда могли участвовать в перевозке угля из КНДР в Россию, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее СМИ со ссылкой на неназванные разведывательные источники в Западной Европе сообщили, что Северная Корея якобы перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, вероятно, в нарушение санкций ООН. Также сообщается, что в таких перевозках могли участвовать и китайские суда. Согласно заявлениям СМИ, КНДР по меньшей мере три раза после введения санкций ООН в прошлом августе переправляла уголь в порты Находка и Холмск, где его грузили на суда, которые направлялись в Южную Корею или Японию.

"Мне неизвестно о ситуации, о которой вы спросили. Наша позиция четкая и неизменная, мы надеемся, что все резолюции, связанные с проблемой вокруг КНДР, будут выполняться строго и в полной мере", — поделилась ожиданиями дипломат в ходе ежедневного брифинга.

Она подчеркнула, что позиция Китая остается такой же ясной и по вопросу о возможном нарушении гражданами и компаниями КНР соответствующих резолюций СБ ООН.

"Мы не позволим китайским предприятиям или физическим лицам действовать в нарушение резолюций СБ ООН, и в случае, если будут предоставлены веские доказательства каких-либо нарушений со стороны китайских физических или юридических лиц, мы будем действовать строго и в соответствии с законом для решения этих дел", — заявила Хуа Чуньин.

По ее словам, в Пекине заметили, что в последнее время много внимания уделяется "отдельным случаям, касающимся выполнения соответствующих резолюций СБ ООН".

"Китай надеется, что мировое сообщество будет поощрять позитивное двустороннее взаимодействие между Сеулом и Пхеньяном, подтолкнет соответствующие стороны к скорейшему началу политического диалога и принятию еще больших усилий для надлежащего урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова", — сказала представитель МИД КНР.

Ранее в пресс-службе МИД России сообщали, что Россия соблюдает санкционный режим в отношении КНДР в полном объеме.