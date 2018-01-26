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Задержанный на Украине россиянин приговорен к 10 годам тюрьмы

Сюжет:
Ситуация на Украине. Январь 2018 (297)
12:4026.01.2018
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© AFP 2018 / Genya SavilovЗадержанный на Украине россиянин Виктор Агеев. Архивное фотоЗадержанный на Украине россиянин Виктор Агеев. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева приговорили к десяти годам лишения свободы. Такое решение вынес Новоайдарский районный суд Луганской области, сообщил в Facebook адвокат Виктор Чевгуз.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov
Украина объявила задержанного в Донбассе россиянина Агеева террористом
Агеева обвиняли в службе по контракту в самопровозглашенной ЛНР, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Прокурор просил для россиянина 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По мнению защиты, квалификация содеянного Агеевым по статье "Участие в террористической организации" ошибочна. Адвокат назвал вердикт чрезмерно суровым и пообещал обжаловать приговор.

В 2016 году по аналогичным статьям на Украине к 14 годам лишения свободы приговорили россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. В конце мая того же года в Москве и Киеве одновременно объявили о помиловании и освобождении Александрова и Ерофеева и отбывавшей наказание в России Надежды Савченко. В тот же день они вернулись на родину.

В ноябре первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что Агеев не войдет в список лиц, подлежащих обмену между Киевом и республиками Донбасса.

"Фейковые разоблачения"

В июне прошлого года в ЛНР заявили, что украинские диверсанты убили двоих и похитили четырех ополченцев в районе Бахмутской трассы.

Украинские СМИ распространили информацию, что среди захваченных был Агеев, по утверждению Киева, — действующий российский военнослужащий-контрактник.

Флаг Украины, Киев. Архивное фото
© Flickr / Serenity Ibsen
Киев ждет, что процесс передачи осужденных в России украинцев продолжится
В Москве опровергли сообщения о захвате "российского военнослужащего". Как заявили в Минобороны, Агеев действительно служил в российской армии, но в мае 2016 года уволился в запас и на службу по контракту не поступал.

В ведомстве назвали эти сообщения "вымыслом украинских пропагандистов".

В Минобороны прокомментировали также снимки страниц военного билета Агеева, распространенные украинскими властями. На второй странице документа есть запись, что он уволен в запас в мае 2016 года, отметили в ведомстве. В военном билете была бы и запись о поступлении Агеева на службу по контракту, но украинские спецслужбы "по незнанию не успели ее нарисовать", заявили в Минобороны.

По этой причине в Киеве не стали публиковать фотографии других страниц военного билета и использовали СМИ для распространения "фейковых разоблачений", подчеркнули в ведомстве.

Атаки на информационном фронте

В ЛНР заявили, что Агеев добровольно вступил в ряды Народной милиции, где служил в звании ефрейтора.

По словам и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филиппоненко, украинское командование пытается выдать пленных ополченцев за кадровых российских военнослужащих, воюющих в Донбассе.

Он отметил, что "атаками на информационном фронте" украинские силовики пытаются компенсировать отсутствие успехов на фронте военном.

"Ввиду отсутствия успехов украинское командование решило их придумать", — добавил Филиппоненко.

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