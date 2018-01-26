МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева приговорили к десяти годам лишения свободы. Такое решение вынес Новоайдарский районный суд Луганской области, сообщил в Facebook адвокат Виктор Чевгуз.
По мнению защиты, квалификация содеянного Агеевым по статье "Участие в террористической организации" ошибочна. Адвокат назвал вердикт чрезмерно суровым и пообещал обжаловать приговор.
В 2016 году по аналогичным статьям на Украине к 14 годам лишения свободы приговорили россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. В конце мая того же года в Москве и Киеве одновременно объявили о помиловании и освобождении Александрова и Ерофеева и отбывавшей наказание в России Надежды Савченко. В тот же день они вернулись на родину.
В ноябре первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что Агеев не войдет в список лиц, подлежащих обмену между Киевом и республиками Донбасса.
"Фейковые разоблачения"
В июне прошлого года в ЛНР заявили, что украинские диверсанты убили двоих и похитили четырех ополченцев в районе Бахмутской трассы.
Украинские СМИ распространили информацию, что среди захваченных был Агеев, по утверждению Киева, — действующий российский военнослужащий-контрактник.
В ведомстве назвали эти сообщения "вымыслом украинских пропагандистов".
В Минобороны прокомментировали также снимки страниц военного билета Агеева, распространенные украинскими властями. На второй странице документа есть запись, что он уволен в запас в мае 2016 года, отметили в ведомстве. В военном билете была бы и запись о поступлении Агеева на службу по контракту, но украинские спецслужбы "по незнанию не успели ее нарисовать", заявили в Минобороны.
По этой причине в Киеве не стали публиковать фотографии других страниц военного билета и использовали СМИ для распространения "фейковых разоблачений", подчеркнули в ведомстве.
Атаки на информационном фронте
В ЛНР заявили, что Агеев добровольно вступил в ряды Народной милиции, где служил в звании ефрейтора.
По словам и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филиппоненко, украинское командование пытается выдать пленных ополченцев за кадровых российских военнослужащих, воюющих в Донбассе.
Он отметил, что "атаками на информационном фронте" украинские силовики пытаются компенсировать отсутствие успехов на фронте военном.
"Ввиду отсутствия успехов украинское командование решило их придумать", — добавил Филиппоненко.