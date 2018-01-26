В Швеции мужчина попытался поджечь здание телевидения

СТОКГОЛЬМ, 26 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Мужчина попытался поджечь здание шведского телевидения и радио в Гётеборге, сообщает полиция Гетеборга.

Инцидент произошел в пятницу рано утром.

"Когда полиция прибыла на место, то обнаружила там пострадавшего мужчину рядом с разбитым окном", — говорится в сообщении полиции.

Поясняется, что сигнализация сработала в 05.00 (07.00 мск), и мужчина сообщил прибывшим полицейским, что он попытался поджечь здание принесенной жидкостью, но это ему не удалось. Поджигателя доставили вначале в больницу для обработки полученных им после попытки поджога ран, а затем его отвезли в полицейский участок.

Задержанный подозревается в попытке поджога, по данным шведского телевидения, ему 25 лет.