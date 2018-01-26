В Южной Корее разместили все шесть компонентов ПРО THAAD, заявил посол

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Все шесть компонентов американской системы ПРО THAAD развернуты на территории Южной Кореи, при этом Сеул не давал Москве гарантий, что эта система будет управляться южнокорейскими военнослужащими, заявил в интервью РИА Новости посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

"Что касается развертывания в РК (Республике Корее) американской системы ПРО ТНААD, то, насколько нам известно, в настоящее время все шесть компонентов этой противоракетной батареи уже размещены на территории РК. При этом ни о каких "гарантиях" управления этими комплексами лишь южнокорейскими военнослужащими речи не идет", — сказал он.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.