В Сети посочувствовали роботу Софии, зависнувшей после вопроса об Украине

Робот София и главный научный сотрудник компании Aidyia Holdings Бен Герцель на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые инновации - 2017 в Москве

Робот София и главный научный сотрудник компании Aidyia Holdings Бен Герцель на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые инновации - 2017 в Москве

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пользователи соцсетей активно отреагировали на новость о том, что в работе человекоподобного робота Софии в Украинском доме в Давосе произошел сбой после вопроса об Украине.

О сломавшемся роботе рассказала на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Алена Шкрум.

Одни шутили на тему того, что против коррупции на Украине искусственный интеллект бессилен, другие восприняли ситуацию достаточно серьезно.

"Сломался не только робот: сломался президент, сломались депутаты, сломались министры, сломались чиновники, сломались судьи и так далее. Перед коррупцией в Украине пока никто не может устоять. Народ Украины, задумайся над этим", — пишет Василий Кадлецов.

"Вот так, украинская коррупция непонятна даже искусственному интеллекту", — пишет Ирина Харченко.

"Там целая страна сломалась, а тут какой-то недоробот…", — пишет pewvse в Twitter.

"От таких вопросов даже роботы дохнут. Что же вы хотите от людей, тем более украинцев?" — пишет Вячеслав Жидков.

"У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса "Что делать с коррупцией на Украине?" сломался скрипт и подвис процессор. Даже искусственный разум здесь бессилен", — пишет в Twitter rlz_the_kraken.

"И она начала плакать…" — пишет Людмила Козолвска.

"Даже робот испугался СБУ и обвинений в сепаратизме. И притворился сломанным", — пишет Данила Иванов.

"Просто роботу нужно время, чтобы просчитать все варианты", — пишет Ната Спейс.

"Просто, видимо, в ней есть команды, которые запрещают призывать к насилию", — пишет Ольга Склярова.

"Просто даже роботы не способны терпеть такую дикость, как коррупция на Украине, и даже допускать мысли об этом, а люди терпят", — пишет A_Poletaev1991.

София разработана компанией Hanson Robotics и сконструирована таким образом, чтобы адаптироваться к поведению людей и работать с ними. Осенью в ходе пресс-конференции на форуме "Открытые инновации" робот пообещала, что технологии помогут сделать мир лучше и объединить людей и роботов.