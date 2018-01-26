Трамп пообещал защитить Великобританию при необходимости

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил, что у него очень хорошие отношения с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а также подчеркнул, что Вашингтон "придет на защиту" Лондона в случае необходимости.

"Я могу сказать вам, что у меня очень хорошие отношения с вашим премьер-министром … я поддерживаю многое из того, что она делает и говорит. Я поддерживаю в военном плане очень сильно. Мы придем на вашу защиту, если что-то случится, хотя я надеюсь, что ничего не случится", — заявил Трамп в интервью телеканалу ITV

Отрывок интервью, которое выйдет в эфир в воскресенье, опубликован в Twitter передачи Good Morning Britain.

В 2017 году Мэй передала Трампу приглашение королевы Елизаветы II посетить Великобританию с официальным визитом. После этого порядка 2 миллионов британцев подписали петицию с требованием отменить госвизит президента США. Их возмущение вызвали введенные Трампом иммиграционные запреты.

В январе Трамп написал в Twitter, что отменил поездку в Великобританию, объяснив это решение несогласием с действиями предыдущей администрации по строительству посольства в Лондоне, которое обошлось в 1,2 миллиарда долларов.

Вместе с тем последнее заявление Трампа не говорит об отмене его госвизита в Британию. В канцелярии правительства страны РИА Новости сообщили в январе, что приглашение остается в силе, а детали госвизита будут объявлены позже.

Трамп в ходе встречи в Давосе "на полях" Всемирного экономического форума с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй уже заявлял, что слухи о плохих отношениях двух стран неверны, а также пообещал увеличить торговлю с этой страной "во много раз".