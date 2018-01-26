МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Наземная система противоракетной обороны США не способна отразить массированный ядерный удар со стороны своих потенциальных противников – России, Китая, КНДР или Ирана. Такое мнение выразила конгрессмен Элис Стефаник в своей колонке для Washington Examiner.
"США сталкиваются с растущей угрозой не только со стороны Северной Кореи и Ирана, но и России и Китая. Стремясь к расширению своего геополитического влияния, они бросают нам вызов по всем фронтам и подрывают интересы нашей национальной безопасности", — отметила она.
Политик напомнила, что из 18 испытаний системы ПРО успешными оказались только 10, хотя ни один тест не проводился в условиях, которые бы точно имитировали атаку.
Конгрессмен также напомнила, что система противоракетной обороны базируется на Аляске и Калифорнии, оставляя незащищенным восточное побережье.
Чтобы исправить это положение, Стефаник предложила разместить часть перехватчиков в Форт-Драме неподалеку от Нью-Йорка.