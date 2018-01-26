В Бишкеке 15 человек погибли из-за аномального похолодания

БИШКЕК, 26 янв – РИА Новости. Пятнадцать человек погибли с начала января в столице Киргизии в результате переохлаждения, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.
"С 1 по 25 января, согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, от переохлаждения скончались 15 лиц без определенного места жительства", — сообщила пресс-служба.
Правоохранительные органы Бишкека в связи с аномальными морозами организуют ежедневные рейды по выявлению замерзающих на улицах людей. "Сотрудниками мобильного батальона ГУВД Бишкека, несущими круглосуточное дежурство по всей столице, было выявлено 85 лиц, замерзающих на улицах, которых сотрудники доставили в социальный приют "Коломто", — сообщили в милиции.
Ранее в МЧС Киргизии предупредили, что резкое похолодание может спровоцировать сход снежных лавин, а также другие техногенные и природные процессы, которые могут потребовать экстренного вмешательства служб спасения. МЧС предупреждает, что аномальные морозы осложнят работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Ситуация осложняется тем, что инфраструктура населенных пунктов теплой среднеазиатской республики не рассчитана на сильные морозы, а население не имеет соответствующей одежды, чтобы избежать обморожений.