В Таиланде более тысячи человек эвакуировали из аэропорта из-за пожара

БАНГКОК, 26 янв — РИА Новости. Более 1 тысячи человек эвакуировали в пятницу из здания аэропорта города Кхонкен на северо-востоке Таиланда из-за пожара на третьем этаже, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post.

Пожар возник на третьем этаже здания третьего терминала аэропорта около 07.00 (03.00 мск) и быстро распространился на всю площадь крыши здания, сообщает газета. В результате своевременной эвакуации пассажиров и сотрудников аэропорта удалось избежать жертв. Пострадавших при пожаре нет, говорится в сообщении.

Fire breaks out at Khon Kaen airport, flights cancelled — The Nation https://t.co/6AqjLKGnQa — The Nation Thailand (@nationnews) 26 января 2018 г.

​

Пожарным, немедленно прибывшим на место, понадобилось более часа, чтобы полностью погасить пламя. Аэропорт Кхонкена в настоящее время закрыт для вылета и прибытия, все прибывающие рейсы перенаправлены в аэропорты соседних провинций, сообщает газета.

Аэропорт города Кхонкен — один из трех крупных провинциальных аэропортов Таиланда, обслуживающих северо-восточный регион страны. Два других северо-восточных аэропорта расположены в соседних провинциях Накхон Ратчасима и Удон Тхани в радиусе 200 километров от Кхонкена. Аэропорт Кхонкен принимает внутренние рейсы всех основных авиакомпаний Таиланда — Thai Airways, Bangkok Airways, Nok Air и Thai Air Asia.

​