БУЭНОС-АЙРЕС, 26 янв — РИА Новости. Российский инженер Юрий Андрущак побывал на аргентинской подводной лодке "Сан-Хуан" за десять дней до ее исчезновения в середине ноября прошлого года, он заявил РИА Новости, что был уверен в полной безопасности субмарины.

Россиянин, с 1993 года проживающий в городе Ушуая на юге Аргентины, более 20 лет сотрудничает с ВМС этой страны. По его словам, он попал на борт "Сан-Хуана" 6 ноября, когда подлодка в течение месяца находилась в порту Ушуаи. Российский инженер и другие приглашенные вместе с экипажем совершили погружение на глубину 80 метров в проливе Бигл.

"Мы провели на "Сан-Хуане" пять часов в полной безопасности, убежденные, что с этой подводной лодкой не может случиться ничего плохого", — сказал он. Инженер вспоминает, что за пять часов успел обойти всю субмарину и "побеседовать с поварами, с торпедными заряжающими, со многими другими из 44 членов экипажа, не представляя, что это будет последняя встреча с ними".

После исчезновения "Сан-Хуана" 15 ноября и начала поисковой операции Андрущак был назначен переводчиком и координатором миссии.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.

Российское Минобороны направило в Аргентину группу специалистов ВМФ РФ, оснащенную телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс" для поисков подлодки. К поисковым работам приступило и океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь". На его борту — современные глубоководные подводные аппараты, которые позволяют вести поиск подлодки на больших глубинах, а также технические средства, позволяющие обнаруживать под водой объекты на грунте.