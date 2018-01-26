Новый взгляд Китая на Арктику: сотрудничество и общая борьба с угрозами

ПЕКИН, 26 янв — РИА Новости. Власти Китая в пятницу опубликовали полный текст новой политики страны в отношении развития, исследования и защиты Арктики. Обнародованная "Белая книга" также содержит взгляды китайского руководства на возможности международного сотрудничества в этом регионе на благо не только непосредственно арктических стран, но и всего человечества в целом.
"В настоящий момент ситуация в Арктике перестала затрагивать интересы только лишь непосредственно арктических стран, проблемы и возможности этого региона стали важными для всего международного сообщества. Это касается и вопросов выживания, и возможностей развития, и строительства общего будущего для всего человечества", — отметили авторы "Белой книги".
Китай, согласно документу, вносит значительный вклад в развитие и освоение арктического региона.
Также посредством публикации данного документа власти стремятся соответствующим образом руководить работой государственных департаментов и институтов, занимающихся исследованием Арктике или же курирующих вопросы международного сотрудничества по этому региону.
"Правительство КНР посредством публикации этого документа стремится подтолкнуть заинтересованные стороны активнее включиться в сотрудничество и деятельность, касающуюся Арктики, а также приступить к совместной со всем международным сообществом работе по защите и продвижению мира, стабильности и развития Арктики", — говорится в документе.
Угрозы и возможности
При этом подчеркивается, что, "с одной стороны, таяние льдов ведет к значительным изменениям климата на всей планете, это может стать причиной подъема уровня мирового океана, природных водных катаклизмов, привести к значительному ущербу для некоторых форм жизни, это может стать серьезной угрозой для природы и экологии в этом регионе".
Но с другой стороны, как отмечается в документе, "таяние льдов может создать новые условия для исследования и развития Арктики, предоставить возможности для коммерческого использования новых морских путей и разработки природных ресурсов региона".
Подчеркивается, что "все международное сообщество стоит перед лицом общей опасности и разделяет общее будущее в связи с решением проблем Арктики".
Китай и Арктика
"Китай также вовлечен в межрегиональные и глобальные проблемы, связанные с Арктикой, в частности, с изменением климата, научными исследованиями, использованием транспортных путей, разведкой и разработкой месторождений природных ресурсов, безопасности. Все это важно для существования и развития всего человечества и, несомненно, имеет влияние и на Китай, и на все неарктические государства", — говорится в тексте.
Подчеркивается, что как постоянный член СБ ООН Китай несет ответственность за сохранение мира и стабильности в Арктике, а использование морских путей и энергоресурсов этого региона в значительной степени отражается на экономической и энергетической стратегии страны, которая остается крупнейшим энергопотребителем и торговой страной в мире.
Китай с 1999 года занимается научным исследованием Арктики, к концу 2017 года страна завершила восемь научных экспедиций в Северный Ледовитый океан. В последние годы Китай начал исследовать коммерческие возможности, связанные с развитием арктических путей транспортировки товаров.
Сотрудничество для развития
Власти страны выработали политику, которая гласит, что "для понимания Арктики Китай увеличит свои возможности для научных исследований; для защиты Арктики Китай активно будет отвечать на изменения климата, обеспечивать сохранность природной среды и экологической системы, уважать культуру, традиции и социальные устои коренных народов, проживающих здесь; для развития Китай будет применять новые технологии, усилит защиту окружающей среды, рационализирует использование ресурсов, будет развивать транспортные пути, вносить вклад в улучшение условий жизни местного населения".
Также авторы подчеркивают, что "с целью реализации всех поставленных целей Китай намерен участвовать в отношениях, связанных с Арктикой, в соответствии с основными принципами уважения, сотрудничества, взаимной выгоды и рациональности".