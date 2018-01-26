Новый взгляд Китая на Арктику: сотрудничество и общая борьба с угрозами

ПЕКИН, 26 янв — РИА Новости. Власти Китая в пятницу опубликовали полный текст новой политики страны в отношении развития, исследования и защиты Арктики. Обнародованная "Белая книга" также содержит взгляды китайского руководства на возможности международного сотрудничества в этом регионе на благо не только непосредственно арктических стран, но и всего человечества в целом.

Экономическая глобализация и региональная интеграция постепенно развивается и углубляется, и Арктика приобретает большее глобальное значение в связи с повышением ее стратегической и экономической значимости, также усиливается важность региона в сфере научных исследований, защиты окружающей среды, открытия новых морских путей и природных ресурсов.

"В настоящий момент ситуация в Арктике перестала затрагивать интересы только лишь непосредственно арктических стран, проблемы и возможности этого региона стали важными для всего международного сообщества. Это касается и вопросов выживания, и возможностей развития, и строительства общего будущего для всего человечества", — отметили авторы "Белой книги".

Китай, согласно документу, вносит значительный вклад в развитие и освоение арктического региона.

"Власти страны опубликовали "Белую книгу", чтобы разъяснить свою позицию по вопросам сотрудничества в Арктике, конкретизировать цели и основные принципы своей политики в регионе", — говорится в тексте.

Также посредством публикации данного документа власти стремятся соответствующим образом руководить работой государственных департаментов и институтов, занимающихся исследованием Арктике или же курирующих вопросы международного сотрудничества по этому региону.

"Правительство КНР посредством публикации этого документа стремится подтолкнуть заинтересованные стороны активнее включиться в сотрудничество и деятельность, касающуюся Арктики, а также приступить к совместной со всем международным сообществом работе по защите и продвижению мира, стабильности и развития Арктики", — говорится в документе.

Угрозы и возможности

В документе особо отмечается, что в последние годы природные условия в Арктике, территория которой большую часть года покрыта толстым слоем льда, претерпевают значительные и быстрые изменения. Глобальное потепление в последние годы вызвало таяние арктических льдов и снегов. Ученые прогнозируют, что из-за постоянного повышения температуры в последние три десятилетия, к середине века мы станем свидетелями того, что на какой-то период в году лед в Арктике будет полностью таять.

При этом подчеркивается, что, "с одной стороны, таяние льдов ведет к значительным изменениям климата на всей планете, это может стать причиной подъема уровня мирового океана, природных водных катаклизмов, привести к значительному ущербу для некоторых форм жизни, это может стать серьезной угрозой для природы и экологии в этом регионе".

Но с другой стороны, как отмечается в документе, "таяние льдов может создать новые условия для исследования и развития Арктики, предоставить возможности для коммерческого использования новых морских путей и разработки природных ресурсов региона".

"Коммерческая деятельность в регионе в значительной степени отразится на всем мире, включая международную торговлю, рыболовство, поставки энергии, принесет социальные и экономические изменения, в частности для тех, кто работает и проживает в регионе", — отметили авторы документа.

Подчеркивается, что "все международное сообщество стоит перед лицом общей опасности и разделяет общее будущее в связи с решением проблем Арктики".

Китай и Арктика

Составители "Белой книги" отметили, что Китай остается важным государством в арктическом регионе, одной из континентальных стан, расположенных очень близко к Северному полярному кругу. Любые изменения в Арктике непосредственно и серьезно влиянют на климатические условия и экологию в Китае, а, соответственно, и на экономическую, сельскохозяйственную, лесную, рыболовную, промышленную сферы.

"Китай также вовлечен в межрегиональные и глобальные проблемы, связанные с Арктикой, в частности, с изменением климата, научными исследованиями, использованием транспортных путей, разведкой и разработкой месторождений природных ресурсов, безопасности. Все это важно для существования и развития всего человечества и, несомненно, имеет влияние и на Китай, и на все неарктические государства", — говорится в тексте.

Подчеркивается, что как постоянный член СБ ООН Китай несет ответственность за сохранение мира и стабильности в Арктике, а использование морских путей и энергоресурсов этого региона в значительной степени отражается на экономической и энергетической стратегии страны, которая остается крупнейшим энергопотребителем и торговой страной в мире.

"Капитал, технологии, рынок, знания и опыт Китая должны сыграть важную роль в расширении сети транспортных путей в Арктике, обеспечив экономический и социальный прогресс для всех прибрежных стран вдоль этих путей, интересы которых Пекин разделяет", — говорится в документе.

Китай с 1999 года занимается научным исследованием Арктики, к концу 2017 года страна завершила восемь научных экспедиций в Северный Ледовитый океан. В последние годы Китай начал исследовать коммерческие возможности, связанные с развитием арктических путей транспортировки товаров.

Сотрудничество для развития

"Как важный член международного сообщества КНР играет важную роль в формировании международных норм, связанных с деятельностью в Арктике. Инициатива "Один пояс — один путь" является важным проектом сотрудничества, предложенным Китаем, он должен принести возможности для сторон, заинтересованных в создании "Арктического шелкового пути", устойчивого экономического и социального развития Арктики", — говорится в документе.

Власти страны выработали политику, которая гласит, что "для понимания Арктики Китай увеличит свои возможности для научных исследований; для защиты Арктики Китай активно будет отвечать на изменения климата, обеспечивать сохранность природной среды и экологической системы, уважать культуру, традиции и социальные устои коренных народов, проживающих здесь; для развития Китай будет применять новые технологии, усилит защиту окружающей среды, рационализирует использование ресурсов, будет развивать транспортные пути, вносить вклад в улучшение условий жизни местного населения".

"Китай намерен сотрудничать с другими странами, чтобы построить сообщество с общим будущим для всего человечества в арктическом регионе. Одновременно продвигая свои интересы, Китай намерен соблюдать интересы других государств и всего международного сообщества, помнить о важности защиты и развития Арктики, сохранения баланса между краткосрочными и долгосрочными интересами", — отмечается в документе.

Также авторы подчеркивают, что "с целью реализации всех поставленных целей Китай намерен участвовать в отношениях, связанных с Арктикой, в соответствии с основными принципами уважения, сотрудничества, взаимной выгоды и рациональности".