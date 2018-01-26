Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. архивное фото

ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили журналистам в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки ВС Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов. Противник применял 120-ти и 82-миллиметровые минометы, различные типы гранатометов, крупнокалиберное стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что по территории республики украинские силовики за прошедшие сутки выпустили почти 50 мин, а также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Донецкое направление: минометы калибра 82 миллиметра применялись три раза, выпущено 36 мин. Мариупольское направление: минометы калибра 120 миллиметров применялись один раз, выпущено десять мин", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.