Более 80 тысяч филиппинцев эвакуировали из-за угрозы извержения вулкана

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Более 80 тысяч человек были вынуждены покинуть дома из-за угрозы извержения вулкана Майон на Филиппинах, следует из сообщения Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDRRMC).

Ранее сообщалось о почти 75 тысячах эвакуированных.

"По данным на 06.00 (01.00 мск) 26 января, в общей сложности 22827 семей/88886 человек были затронуты (действием вулкана — ред.) … из них 18365 семей/69672 человека в настоящее время находятся в 69 центрах эвакуации (ECs)… Еще 2822 семьи/11946 человек находятся не в ECs", — говорится в сообщении.

По последним данным, в ночь на пятницу были зафиксированы выбросы лавы на высоту от 150 до 500 метров, столбы пепла поднимаются на высоту от 500 метров до 3 километров.

В понедельник институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) повысил до четвертого (предпоследнего) уровень опасности извержения вулкана Майон. На вулкане было зафиксировано увеличение сейсмической активности и выбросы лавы. Власти расширили зону повышенной опасности на восемь километров, были приостановлены занятия в учебных заведениях на всей территории провинции Албай. Самолетам гражданской авиации рекомендуется избегать полетов вблизи вулкана.

Накануне сообщалось о закрытии школ в 17 городах и муниципалитетах. В общей сложности были отменены 11 международных и 86 внутренних рейсов.